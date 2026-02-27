«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Πανό με μήνυμα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη άνοιξαν σήμερα Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, βουλευτές στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς, στο σημείο όπου αναγράφονται τα 57 ονόματα των νεκρών του δυστυχήματος.

Το πανό ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή – Δικαιοσύνη Τώρα». «Για να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ακολούθως προστίθεται πως «το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν ‘ανθρώπινο λάθος’. Ήταν αποτέλεσμα χρόνιας απαξίωσης των δημόσιων υποδομών. Και όσα ακολούθησαν συνιστούν μια παρατεταμένη προσπάθεια μετατόπισης και συγκάλυψης ευθυνών».

Τέλος, από τη Νέα Αριστερά απευθύνεται κάλεσμα στην αυριανή συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Αθήνα. «Αύριο θα είμαστε όλες και όλοι στο Σύνταγμα για να απαιτήσουμε Δικαιοσύνη στο όνομα των θυμάτων. Αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό. Ο φόβος πλέον είναι στην άλλη πλευρά. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας», κατέληξε η Πατησίων.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Ξεσηκωμός για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από το έγκλημα στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Οι πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα απαιτούν να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν και αυτό ακριβώς πρόκειται να φωνάξουν αύριο σε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Χθες, Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια από φοιτητές και μαθητές πραγματοποιώντας πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, ενώ στην Αθήνα έγραψαν τα ονόματα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 στο Σύνταγμα, μετά από κάλεσμα των Εργατικών Κέντρων και της ΑΔΕΔΥ, η οποία καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους.

«Ως ΑΔΕΔΥ καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει.

Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει:

«Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!.

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Όλες/ Όλοι στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα».