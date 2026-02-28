Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς – Οι ακριβείς ώρες

Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί πλήθος απεργιακών κινητοποιήσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, οι οποίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των ΜΜΜ.

Τα σωματεία των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ προσάρμοσαν τα δρομολόγιά τους προκειμένου να γίνει εφικτή η μετάβαση των διαδηλωτών στο συλλαλητήριο.

Ειδικότερα τα Μέσα Μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Ωστόσο, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

2. Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

3. Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9μιση το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά τα λεωφορεία και τρόλεϊ

Για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση απεργιακής κινητοποίησης ή στάσης εργασίας.

Όμως υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, είναι βέβαιο ότι για τα δρομολόγια που διέρχονται από τα σημεία των συγκεντρώσεων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.