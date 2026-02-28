newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς – Οι ακριβείς ώρες
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 08:32

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς – Οι ακριβείς ώρες

Τα σωματεία των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ προσάρμοσαν τα δρομολόγιά τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί πλήθος απεργιακών κινητοποιήσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, οι οποίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των ΜΜΜ.

Τα σωματεία των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ προσάρμοσαν τα δρομολόγιά τους προκειμένου να γίνει εφικτή η μετάβαση των διαδηλωτών στο συλλαλητήριο.

Ειδικότερα τα Μέσα Μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής: 

    1. Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Ωστόσο, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

2. Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

3. Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9μιση το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά τα λεωφορεία και τρόλεϊ

Για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση απεργιακής κινητοποίησης ή στάσης εργασίας.

Όμως υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, είναι βέβαιο ότι για τα δρομολόγια που διέρχονται από τα σημεία των συγκεντρώσεων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Κέρδη 4,62 δισ. ευρώ το 2025 – Μερίσματα 2,83 δισ. και αύξηση διανομών 45% 

Τράπεζες: Κέρδη 4,62 δισ. ευρώ το 2025 – Μερίσματα 2,83 δισ. και αύξηση διανομών 45% 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Η αγορά καθυστερεί πληρωμές και ζητά νέα ρύθμιση 120 δόσεων

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Η αγορά καθυστερεί πληρωμές και ζητά νέα ρύθμιση 120 δόσεων

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ελλάδα 28.02.26

Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, ήρθαν στο φως, παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Σύνταξη
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
«Περίμενα ότι...» 27.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο

Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει
Woman 28.02.26

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη βία που υπέστησαν, γυναίκες στην Οκλαχόμα βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει τον φόβο, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»
Πολιτική Γραμματεία 28.02.26

ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»

Απευθυνόμενος προς την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και προς τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στο ΚΚΕ και την Αριστερά με θυμωμένο και προσβλητικό ύφος.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Κούβα: Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα
«Η Κούβα θα αμυνθεί» 28.02.26

Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα

Η Κούβα καταγγέλλει ένοπλη διείσδυση από τη Φλόριντα ένα μίλι από τις ακτές της με ανταλλαγή πυρών, τέσσερις νεκρούς και ένταση που βαθαίνει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 28.02.26

Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα μειώνει την παραγωγή, αυξάνει την ανεργία και διευρύνει το εισοδηματικό χάσμα - ειδικά κατά τη διάρκεια υφέσεων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ελλάδα 28.02.26

Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, ήρθαν στο φως, παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Σύνταξη
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο