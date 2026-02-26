Τέμπη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με στάση εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο Τραμ και στη Γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, για τα 3 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργούν 9:00-21:00 ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή τους, το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, Σωματείο Εργαζομένων Τραμ και Αστικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΣΤΑΣΥ και Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής αναφέρουν:

«Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις – διευκολύνουμε τους πολίτες. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τα Σωματεία μας αποφάσισαν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί, η μαζική και ασφαλής μετάβαση των διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η ασφαλής αποχώρηση των εργαζομένων και των πολιτών».

Ωράριο λειτουργίας

ΓΡΑΜΜΗ 1 (π. ΗΣΑΠ) – ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ: Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00. καλούμε όλους και όλες στις 12:00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα».

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς απαιτούν :

* Πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών και για τα εργατικά δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη.

* Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες για την ασφάλεια των μεταφορών.

* Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και των συστημάτων ασφαλείας σε όλο το δίκτυο.

* Υγεία και Ασφάλεια για εργαζόμενους και επιβάτες

* Δημόσιες και Ασφαλείς Συγκοινωνίες στην υπηρεσία του λαού και όχι των μονοπωλίων.