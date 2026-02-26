newspaper
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:30

Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο

Τι ανακοίνωσαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Με στάση εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο Τραμ και στη Γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, για τα 3 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργούν 9:00-21:00 ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή τους, το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, Σωματείο Εργαζομένων Τραμ και Αστικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΣΤΑΣΥ και Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής αναφέρουν:

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη μαύρη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Τρία χρόνια μετά, η οργή παραμένει ζωντανή και η απαίτηση για δικαιοσύνη ηχεί πιο δυνατά από ποτέ. Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης και συσκότισης των ευθυνών, εμείς δεν ξεχνάμε τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν στα Τέμπη, ανάμεσα στους οποίους και τους 11 συναδέλφους μας σιδηροδρομικούς.

Η μνήμη μας όμως αγκαλιάζει και τους δικούς μας ανθρώπους που χάθηκαν στο καθήκον. Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας στη ΣΤΑΣΥ, Νίκο Βάρδα και Πέτρο Γιάμαλη που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικά δυστυχήματα εν ώρα εργασίας. Οι απώλειες αυτές αποτελούν την πιο σκληρή απόδειξη ότι η υποστελέχωση, η έλλειψη σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας  και η προτεραιοποίηση των κερδών έναντι της ανθρώπινης ζωής, γεννούν τραγωδίες.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις – διευκολύνουμε τους πολίτες

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τα Σωματεία μας αποφάσισαν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί, η μαζική και ασφαλής μετάβαση των διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η ασφαλής αποχώρηση των εργαζομένων και των πολιτών.

Ωράριο λειτουργίας

ΓΡΑΜΜΗ 1  (π. ΗΣΑΠ) – ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ: Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00. καλούμε όλους και όλες στις 12:00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα».

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς απαιτούν:

* Πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών και για τα εργατικά δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη.

* Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες για την ασφάλεια των μεταφορών.

* Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και των συστημάτων ασφαλείας σε όλο το δίκτυο.

* Υγεία και Ασφάλεια για εργαζόμενους και επιβάτες

* Δημόσιες και Ασφαλείς Συγκοινωνίες στην υπηρεσία του λαού και όχι των μονοπωλίων.

«Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα, για τους συναδέλφους μας που χάθηκαν, για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ, για την αξιοπρέπεια της ζωής μας…» καταλήγει η ανακοίνωση.

24ωρη απεργία στη Hellenic Train

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν το Σάββατο και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο. Σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Πανελλαδική απεργία στα πλοία έχει προγραμματίσει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με τα δρομολόγια να παραμένουν δεμένα από τις 00:01 έως τις 24:00. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η απεργία αποτελεί φόρο τιμής στους συναδέλφους και τους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε θαλάσσια δυστυχήματα, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Εφτά προσαγωγές 26.02.26 Upd: 13:47

Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία

Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που κάλεσαν μαθητές και φοιτητές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη - Το in βρέθηκε στην κινητοποίηση

Βίντεο - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
