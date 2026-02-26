Στους δρόμους για τα Τέμπη φοιτητές, μαθητές – Συλλαλητήρια στην Αθήνα, στα Προπύλαια και άλλες πόλεις

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη, έχουν προγραμματίσει για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές της Αθήνας, με σύνθημα: «Τρία Χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, δεν ξεχνάμε – δεν συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Αποφάσεις συμμετοχής έχουν πάρει 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, που θα δηλώσουν «παρών» και στο αυριανό συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα Εργατικά Σωματεία και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στο Σύνταγμα.

Οι σύλλογοι που μέχρι στιγμής έχουν πάρει απόφαση στην Αττική είναι: Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

«Αγώνας για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους»

Σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) αναφέρει: «Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το «μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκαλο» και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».

«Δεν ξεχνάμε»

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) αναφέρει:

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών! Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών!

Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!».

Παράλληλα οι μαθητές δηλώνουν την αντίθεσή τους στο Εθνικό Απολυτήριο, «γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις».

«Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών» αναφέρει η ΣΕΜΑ διεκδικώντας:

«Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: κράτος, κυβερνήσεις, Υπουργοί και εταιρεία.

Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος

Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο».

Τέμπη: Μαθητικά, φοιτητικά συλλαλητήρια σε δεκάδες πόλεις

Εκτός από την Αθήνα, μαθητικά, φοιτητικά συλλαλητήρια θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις:

Αθήνα, 12 μ., Προπύλαια

Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου

Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

Αλμυρό, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Αρτα, 11 π.μ., πλατεία Κιλκίς

Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου

Γιάννενα, 12 μ., Εργατικό Κέντρο

Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ

Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ελασσόνα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Ζαγορά, 11 π.μ., πλατεία Αγίας Κυριακής

Ηράκλειο, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Καβάλα, 12 μ., πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Κατερίνη, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κέρκυρα, 11 π.μ., Ανουντσιάτα

Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία (ρολόι)

Κομοτηνή, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία

Λάρισα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Μυτιλήνη, 12 μ., κεντρικά Λύκεια

Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Ξάνθη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ορεστιάδα, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία

Παλαμάς, 12 μ., κεντρική πλατεία

Πάτρα, 11 π.μ., πλατεία Γεωργίου

Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο

Ρόδος, 11 π.μ., Καμάρες Πανεπιστημίου

Σάμο, 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου

Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας

Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 12 μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τρίπολη, 12 μ., πλατεία Πετρινού

Τύρναβος, 12 μ., κεντρική πλατεία

Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη

Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου