# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ο χρόνος «πάγωσε» στις 23:18. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει βιώσει η χώρα, κανείς δεν ξεχνά…

Πενήντα επτά κενά καθίσματα, πενήντα επτά «γιατί» και μια ολόκληρη χώρα που ακόμα περιμένει το τρένο της δικαίωσης να φτάσει στον προορισμό του

Απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα έχουν κηρυχθεί εδώ και μέρες με εργατικά σωματεία, μαθητές και συλλογικότητες να δίνουν ραντεβού στους δρόμους.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη

Το κεντρικό κάλεσμα του Συλλόγου των Τεμπών ακολουθούν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και άλλες οργανώσεις, ενώ και η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία καλώντας τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα να δώσουν το «παρών» στα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη την Ελλάδα.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ανήμερα της 28ης Φεβρουαρίου ενώ αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου ενώ καλέσματα έχουν απευθύνει φορείς και σωματεία σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Συλλαλητήρια αναμένονται και στις παρακάτω πόλεις:

    • Στην Πάτρα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου.
    • Στη Λάρισα, στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ.
    • Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
    • Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
    • Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
    • Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο
    • Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο
    • Στον Αλμυρό, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο
    • Στην Άμφισσα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα
    • Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο
    • Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου
    • Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
    • Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου
    • Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου
    • Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ
    • Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία
    • Στην Δράμα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες
    • Στην Ελασσόνα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στη Ζάκυνθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου
    • Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
    • Στο Ηράκλειο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας
    • Στην Θάσο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα
    • Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
    • Στην Ιεράπετρα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Ικαρία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου
    • Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία
    • Στην Καβάλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Καλαμάτα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο
    • Στην Καρδίτσα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
    • Στην Καστοριά, στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια
    • Στην Κατερίνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Κέρκυρα, στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα
    • Στο Κιλκίς, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης
    • Στην Κοζάνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία
    • Στην Κόρινθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια
    • Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας
    • Στην Λαμία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου
    • Στην Λέρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου
    • Στην Λευκάδα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά
    • Στην Λήμνο, στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας
    • Στην Λιβαδειά, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία
    • Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
    • Στη Μυτιλήνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς
    • Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
    • Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
    • Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου
    • Στην Ξάνθη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Ορεστιάδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στον Πολύγυρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου
    • Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)
    • Στο Ρέθυμνο, στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη
    • Στη Ρόδο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου
    • Στη Σάμο, στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία
    • Στην Σαντορίνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών
    • Στις Σέρρες, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας
    • Στη Σητεία, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στη Σκόπελο, στις 12 το μεσημέρι στην παραλία.
    • Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)
    • Στη Σπάρτη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στα Τρίκαλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
    • Στην Τρίπολη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού
    • Στην Φλώρινα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη
    • Στους Φούρνους, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία
    • Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων
    • Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς
    • Στη Χίο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου

Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας/jodi.graphics

Οι μαθητές δηλώνουν ότι «ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο» και ετοιμάζονται για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων.

Το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, ζητώντας μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

Χωρίς τη Μαρία Καρυστιανού η κεντρική ομιλία

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων. Φέτος, η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να ηγηθεί του Συλλόγου.

«Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι στην πρίζα (…)» και «θα βγει πάλι μαζικά να διαμαρτυρηθεί» δηλώνει (ρ/σ Παραπολιτικά) και εκτιμά ότι και φέτος οι συγκεντρώσεις «θα είναι μεγάλες».

«Χειρόφρενο» τραβούν τα τρένα – Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Κανένα τρένο δεν θα κινείται στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανήμερα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Αποφάσεις για κήρυξη 24ωρης απεργίας έχει λάβει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κρατώντας δεμένα στα λιμάνια τα πλοία.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η μεγάλη δίκη για την τραγωδία έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 ενώ μετά τον σάλο που προκλήθηκε με το θέμα των εκταφών ο υπουργός Δικαιοσύνης έσπευσε να προαναγγήλει συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε ότι εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε θα γίνει αναζήτηση πιστοποιημένων εργαστηρίων στο εξωτερικό τα οποία να μπορούν να τις διενεργήσουν.

Επί ποδός η αστυνομία

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Στην Αττική, αστυνομικοί της τροχαίας, της κρατικής ασφάλειας, των ΜΑΤ και της ΥΑΤ, οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και άλλων υπηρεσιών θα συμμετάσχουν τόσο στα μέτρα περιφρούρησης της πλατείας Συντάγματος όσο και στα προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Σε ετοιμότητα τίθενται τα οχήματα εκτόξευσης νερού ενώ διαρκή ζωντανή εικόνα θα δίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. Στο κέντρο των Αθηνών θα βρίσκεται και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που θα επιβλέπει τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων.

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
Ελλάδα 25.02.26

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
