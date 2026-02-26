Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ο χρόνος «πάγωσε» στις 23:18. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει βιώσει η χώρα, κανείς δεν ξεχνά…

Πενήντα επτά κενά καθίσματα, πενήντα επτά «γιατί» και μια ολόκληρη χώρα που ακόμα περιμένει το τρένο της δικαίωσης να φτάσει στον προορισμό του

Απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα έχουν κηρυχθεί εδώ και μέρες με εργατικά σωματεία, μαθητές και συλλογικότητες να δίνουν ραντεβού στους δρόμους.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη

Το κεντρικό κάλεσμα του Συλλόγου των Τεμπών ακολουθούν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και άλλες οργανώσεις, ενώ και η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία καλώντας τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα να δώσουν το «παρών» στα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη την Ελλάδα.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ανήμερα της 28ης Φεβρουαρίου ενώ αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου ενώ καλέσματα έχουν απευθύνει φορείς και σωματεία σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Συλλαλητήρια αναμένονται και στις παρακάτω πόλεις:

Στην Πάτρα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου. Στη Λάρισα, στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ. Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο Στον Αλμυρό, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο Στην Άμφισσα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Δράμα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες Στην Ελασσόνα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στη Ζάκυνθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στο Ηράκλειο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας Στην Θάσο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Ιεράπετρα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Ικαρία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία Στην Καβάλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Καλαμάτα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Στην Καρδίτσα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Καστοριά, στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια Στην Κατερίνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Κέρκυρα, στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα Στο Κιλκίς, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης Στην Κοζάνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Κόρινθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας Στην Λαμία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου Στην Λέρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου Στην Λευκάδα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά Στην Λήμνο, στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας Στην Λιβαδειά, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στη Μυτιλήνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου Στην Ξάνθη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Ορεστιάδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στον Πολύγυρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα) Στο Ρέθυμνο, στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη Στη Ρόδο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου Στη Σάμο, στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στην Σαντορίνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών Στις Σέρρες, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας Στη Σητεία, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στη Σκόπελο, στις 12 το μεσημέρι στην παραλία. Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου) Στη Σπάρτη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στα Τρίκαλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Στην Τρίπολη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού Στην Φλώρινα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη Στους Φούρνους, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Στη Χίο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου



Οι μαθητές δηλώνουν ότι «ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο» και ετοιμάζονται για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων.

Το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, ζητώντας μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

Χωρίς τη Μαρία Καρυστιανού η κεντρική ομιλία

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων. Φέτος, η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να ηγηθεί του Συλλόγου.

«Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι στην πρίζα (…)» και «θα βγει πάλι μαζικά να διαμαρτυρηθεί» δηλώνει (ρ/σ Παραπολιτικά) και εκτιμά ότι και φέτος οι συγκεντρώσεις «θα είναι μεγάλες».

«Χειρόφρενο» τραβούν τα τρένα – Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Κανένα τρένο δεν θα κινείται στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανήμερα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Αποφάσεις για κήρυξη 24ωρης απεργίας έχει λάβει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κρατώντας δεμένα στα λιμάνια τα πλοία.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η μεγάλη δίκη για την τραγωδία έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 ενώ μετά τον σάλο που προκλήθηκε με το θέμα των εκταφών ο υπουργός Δικαιοσύνης έσπευσε να προαναγγήλει συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε ότι εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε θα γίνει αναζήτηση πιστοποιημένων εργαστηρίων στο εξωτερικό τα οποία να μπορούν να τις διενεργήσουν.

Επί ποδός η αστυνομία

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Στην Αττική, αστυνομικοί της τροχαίας, της κρατικής ασφάλειας, των ΜΑΤ και της ΥΑΤ, οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και άλλων υπηρεσιών θα συμμετάσχουν τόσο στα μέτρα περιφρούρησης της πλατείας Συντάγματος όσο και στα προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Σε ετοιμότητα τίθενται τα οχήματα εκτόξευσης νερού ενώ διαρκή ζωντανή εικόνα θα δίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. Στο κέντρο των Αθηνών θα βρίσκεται και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που θα επιβλέπει τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων.