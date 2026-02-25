Τρία χρόνια συμπληρώνονται το ερχόμενο Σάββατο 28/2 από την τραγωδία στα Τέμπη που άφησε μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία και μια γενικευμένη οργή που ζητάει απαντήσεις και δικαίωση για τα 57 θύματα.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα να δώσουν το «παρών» στις μαζικές κινητοποιήσεις

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» φαίνεται ότι θα είναι και φέτος ένα από τα κεντρικά συνθήματα στις μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Το κεντρικό κάλεσμα του Συλλόγου των Τεμπών ακολουθούν ομοσπονδίες και άλλες οργανώσεις, ενώ και η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία καλώντας τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα να δώσουν το «παρών».

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει από την πλευρά του: «Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται!»

Και προσθέτει: Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ηταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που εργάζονται το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, τη μέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό.

»Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

»Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα.

»ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!

»Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!»

Γενικός ξεσηκωμός

Δεδομένου ότι το Σάββατο είναι εργάσιμη μέρα για πολλούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΠΝΟ – με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια – και άλλες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν σε περιφρούρηση της απεργίας και αναφέρουν: «Η ‘κοιλάδα των Τεμπών’ απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους», ενώ η Ομοσπονδία Οικοδόμων καλεί «το Σάββατο 28 Φλεβάρη, όλα τα εργοτάξια να μείνουν κλειστά!».

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας τονίζει: «Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!».

«Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές», σημειώνει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, ενώ η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) αναφέρει: «Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη».

Αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει και η ΠΟΒΣΚΞ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ), μαθητές, σύλλογοι γυναικών και σύλλογοι φοιτητών δημόσιων ΑΕΙ. Παράλληλα αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν φοιτητικά συλλαλητήρια στην Αθήνα (12 το μεσημέρι Προπύλαια), στη Θεσσαλονίκη (12 το μεσημέρι Άγαλμα Βενιζέλου), στην Πάτρα και στην Καλαμάτα.

Ακινητοποιημένα τα τρένα

Κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο σε ολόκληρο το δίκτυο, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί για τη «μαύρη» επέτειο. Στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, στη συνεδρίασή του στις 21/01/2026 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας το ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02/2026, ημέρα ευθυνών και μνήμης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, από 00:01 έως 24:00, για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται σε όλες τις εταιρείες σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.

»Η απεργιακή αυτή κινητοποίηση δεν αποτελεί επιλογή αντιπαράθεσης, αλλά κραυγή ευθύνης και μνήμης, καθώς τρία έτη μετά το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι στο Σιδηρόδρομο – αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες συνεχούς πίεσης χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό. Πραγματοποιείται για όλη την κοινωνία, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα και για να μην γίνει η ανασφάλεια «κανονικότητα».

Οι εργαζόμενοι στο Σιδηρόδρομο θα συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση της ΑΘΗΝΑΣ στο Σύνταγμα στις 12:00, στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12:00, αλλά και σε όλες τις κατά τόπους κινητοποιήσεις – συγκεντρώσεις που ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών θα ανακοινώσει για τη συγκεκριμένη ημέρα.