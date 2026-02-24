newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 24 Φεβρουαρίου 2026, 22:13

Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Η συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο· είναι μια ανοιχτή πληγή που αρνείται να κλείσει. Ο χρόνος λένε πως γιατρεύει όμως, στην περίπτωση του σιδηροδρομικού ατυχήματος των Τεμπών, ο χρόνος λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα η υπόθεση παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από μια δικαστική εκκρεμότητα

Πενήντα επτά κενά καθίσματα, πενήντα επτά «γιατί» και μια ολόκληρη χώρα που ακόμα περιμένει το τρένο της δικαίωσης να φτάσει στον προορισμό του.

Όλη η Ελλάδα στους δρόμους

Η Ελλάδα βγαίνει ξανά στους δρόμους και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει πλατύ κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, του μαθητές και τους μαζικούς φορείς.

Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος «Τέμπη 2023» κάνει μεγάλη προσπάθεια «να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται». Γιατί τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα».

Ένα μήνα πριν την έναρξη της κύριας δίκης η χώρα ψάχνει ακόμα για οξυγόνο με τα καλέσματα να πληθαίνουν και τον Σύλλογο Συγγενών και Θυμάτων να απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις «για να δυναμώσει η φωνή ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες ακόμα πόλεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ανήμερα της 28ης Φεβρουαρίου ενώ αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού έχει δοθεί την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου ενώ καλέσματα έχουν απευθύνει φορείς και σωματεία σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Συλλαλητήρια αναμένονται και στις παρακάτω πόλεις:

  • Στην Πάτρα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου.
  • Στη Λάρισα, στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ.
  • Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
  • Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
  • Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
  • Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο
  • Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο
  • Στον Αλμυρό, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο
  • Στην Άμφισσα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα
  • Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο
  • Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου
  • Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
  • Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου
  • Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ
  • Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία
  • Στην Δράμα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες
  • Στην Ελασσόνα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στη Ζάκυνθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου
  • Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
  • Στο Ηράκλειο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας
  • Στην Θάσο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα
  • Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
  • Στην Ιεράπετρα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Ικαρία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου
  • Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία
  • Στην Καβάλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Καλαμάτα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο
  • Στην Καρδίτσα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
  • Στην Καστοριά, στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια
  • Στην Κατερίνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Κέρκυρα, στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα
  • Στο Κιλκίς, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης
  • Στην Κοζάνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία
  • Στην Κόρινθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια
  • Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας
  • Στην Λαμία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου
  • Στην Λέρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου
  • Στην Λευκάδα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά
  • Στην Λήμνο, στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας
  • Στην Λιβαδειά, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία
  • Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
  • Στη Μυτιλήνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς
  • Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
  • Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
  • Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου
  • Στην Ξάνθη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Ορεστιάδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στον Πολύγυρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου
  • Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)
  • Στο Ρέθυμνο, στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη
  • Στη Ρόδο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου
  • Στη Σάμο, στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία
  • Στην Σαντορίνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών
  • Στις Σέρρες, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας
  • Στη Σητεία, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στη Σκόπελο, στις 12 το μεσημέρι στην παραλία.
  • Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)
  • Στη Σπάρτη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στα Τρίκαλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
  • Στην Τρίπολη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού
  • Στην Φλώρινα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη
  • Στους Φούρνους, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία
  • Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων
  • Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς
  • Στη Χίο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου

Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας/jodi.graphics

Ξεσηκωμός για τα Τέμπη και στη μαθητική κοινότητα

Οι μαθητές δηλώνουν ότι «ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο» και ετοιμάζονται για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων.

Το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, ζητώντας μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

«Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με το σύνθημα: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων. Φέτος, η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» αλλά επικεφαλής κόμματος με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να ηγηθεί του Συλλόγου.

-Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

-Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φλεβάρη, αφού κήρυξε απεργία η ΠΝΟ.

