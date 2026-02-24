O πραγματογνώμονας, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), Κώστας Λακαφώσης, εξηγεί το φαινόμενο της «πυρόσφαιρας» που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη αναλύοντας τα δεδομένα όπως την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς και τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, 42 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε για 57 ανθρώπους

Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία, ακόμα και σήμερα, είναι πραγματικά δύσκολο για κάποιον να βρει άκρη, μέσα στον τεράστιο όγκο πληροφοριών.

Τι δεν έχουμε δει «ποτέ»

Με ένα βίντεο σχεδόν δώδεκα λεπτών ο Κώστας Λακαφώσης αναλύει τα δεδομένα, δίνει παραδείγματα και κάνει μια προσπάθεια να βάλει σε μια σειρά τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ώστε να έχει μια βάση για την κατανόηση της υπόθεσης.

Στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί αν η πυρόσφαιρα οφειλόταν στα έλαια των μετασχηματιστών ή σε κάποια άλλη εύφλεκτη ύλη. Αναλύονται καρέ-καρέ βίντεο που κατέγραψαν τη μοιραία σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και αναζητούνται στοιχεία που υποδηλώνουν το είδος της καύσιμης ύλης.

«Ψάχνοντας στην ιστορία των σιδηροδρομικών ή αεροπορικών ή βιομηχανικών ατυχημάτων πυρόσφαιρα από έλαια σιλικόνης δεν έχουμε βρει ποτέ», τονίζει μεταξύ άλλων.

Στις σημειώσεις που κρατάμε ξεχωρίζουν

Τον χρόνο, το πιο σημαντικό μέγεθος στην εξέλιξη των φαινομένων.

Το ηλεκτρικό τόξο διάρκειας 0,2 sec και άρα την ασήμαντη επίδραση στον χώρο

Το εύφλεκτο ή δύσφλεκτο υλικό και τον χρόνο που αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο

Το παράδειγμα με το πολωνικό F16 και τους χρόνους, τις ταχύτητες, τα χρώματα και τα σχήματα που όλα ταιριάζουν με την αποφράδα μέρα της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη.

Το ατύχημα στο Ladbroke Grove της Αγγλίας όπου πέντε τόνοι diesel προκάλεσαν πυρόσφαιρα μόλις 22 μέτρων.

Το βίντεο επικεντρώνεται στην ανάδειξη των κενών και στην ανάγκη για περαιτέρω αναλύσεις.