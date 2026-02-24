Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.
- Ποιες αβεβαιότητες αντιμετωπίζει ο προϋπολογισμός του 2026
- Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού
- Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα
- Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
O πραγματογνώμονας, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), Κώστας Λακαφώσης, εξηγεί το φαινόμενο της «πυρόσφαιρας» που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη αναλύοντας τα δεδομένα όπως την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς και τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, 42 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε για 57 ανθρώπους
Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία, ακόμα και σήμερα, είναι πραγματικά δύσκολο για κάποιον να βρει άκρη, μέσα στον τεράστιο όγκο πληροφοριών.
Τι δεν έχουμε δει «ποτέ»
Με ένα βίντεο σχεδόν δώδεκα λεπτών ο Κώστας Λακαφώσης αναλύει τα δεδομένα, δίνει παραδείγματα και κάνει μια προσπάθεια να βάλει σε μια σειρά τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ώστε να έχει μια βάση για την κατανόηση της υπόθεσης.
Στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί αν η πυρόσφαιρα οφειλόταν στα έλαια των μετασχηματιστών ή σε κάποια άλλη εύφλεκτη ύλη. Αναλύονται καρέ-καρέ βίντεο που κατέγραψαν τη μοιραία σύγκρουση που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και αναζητούνται στοιχεία που υποδηλώνουν το είδος της καύσιμης ύλης.
«Ψάχνοντας στην ιστορία των σιδηροδρομικών ή αεροπορικών ή βιομηχανικών ατυχημάτων πυρόσφαιρα από έλαια σιλικόνης δεν έχουμε βρει ποτέ», τονίζει μεταξύ άλλων.
Στις σημειώσεις που κρατάμε ξεχωρίζουν
- Τον χρόνο, το πιο σημαντικό μέγεθος στην εξέλιξη των φαινομένων.
- Το ηλεκτρικό τόξο διάρκειας 0,2 sec και άρα την ασήμαντη επίδραση στον χώρο
- Το εύφλεκτο ή δύσφλεκτο υλικό και τον χρόνο που αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο
- Το παράδειγμα με το πολωνικό F16 και τους χρόνους, τις ταχύτητες, τα χρώματα και τα σχήματα που όλα ταιριάζουν με την αποφράδα μέρα της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη.
- Το ατύχημα στο Ladbroke Grove της Αγγλίας όπου πέντε τόνοι diesel προκάλεσαν πυρόσφαιρα μόλις 22 μέτρων.
Το βίντεο επικεντρώνεται στην ανάδειξη των κενών και στην ανάγκη για περαιτέρω αναλύσεις.
- Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
- Ολυμπιακός: Αντίπαλός του η Οχρίδα στα προημιτελικά του EHF European Cup
- «Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
- Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
- Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
- Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου – Τέσσερις μήνες μετά τη «διάρρηξη του αιώνα»
- Καμπάνες έως 2.500 ευρώ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση – Ποιοι κινδυνεύουν
- Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις