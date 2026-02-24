Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη οι μαθητές δηλώνουν ότι «ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο» και ετοιμάζονται για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων στο κέντρο της Αθήνας αλλά και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 26 Φεβρουαρίου και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου

Το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, ζητώντας μαζική συμμετοχή τόσο στις καταλήψεις όσο και στο μαθητικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

«Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί»

«Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με το σύνθημα: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Στο πλαίσιο αυτών των ανακοινώσεων ήδη τα 15μελη συμβούλια Γυμνασίων και Λυκείων συνέρχονται για να αποφασίσουν πώς θα συμμετάσχουν τις κινητοποιήσεις και αν θα ακολουθήσουν το κάλεσμα για διήμερες καταλήψεις με το υπουργείου Παιδείας να επισημαίνει πως αν αποφασιστεί κατάληψη από τους μαθητές εύλογα τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες όμως οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να ενεργοποιήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω Webex.

Τα καλέσματα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και του ΕΚΑ

Για τις 28 Φεβρουαρίου o Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Καλεί όλους και όλες, στην Αθήνα στις 12 μ.μ. στο Σύνταγμα, την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα «για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Την ίδια μέρα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) έχει προκηρύξει παναττική απεργία ενώ ανάλογες αποφάσεις λαμβάνουν και άλλα μεγάλα Εργατικά Κέντρα.

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων. Φέτος, η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» αλλά επικεφαλής κόμματος με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να ηγηθεί του Συλλόγου.

-Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

-Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φλεβάρη, αφού κήρυξε απεργία η ΠΝΟ.