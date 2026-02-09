Παναττική απεργία στη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη αποφάσισε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ). Ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν και άλλα μεγάλα Εργατικά Κέντρα.

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη

Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα για τη θλιβερή επέτειο θα γίνει στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Τρία χρόνια μετά

Στο ψήφισμα του ΕΚΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως «τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα». Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους εργαζόμενους της Αττικής, τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία να δώσουν ηχηρό «παρών».

«Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για να ανατραπεί η πολιτική που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα», τονίζει το ψήφισμα.

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων. Φέτος, η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» αλλά επικεφαλής κόμματος.