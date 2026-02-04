Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Σοβαρά ερωτήματα για την πυρασφάλεια των καθισμάτων στο βαγόνι Β2 του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών έθεσε ο πραγματογνώμονας, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), Κώστας Λακαφώσης, σημειώνοντας πως «τα καθίσματα στο μοιραίο βαγόνι Β2 ήταν σκέτο πανί».

Όπως εξήγησε ο κ. Λακαφώσης, στο πλαίσιο του τελευταίου πορίσματος του ΕΔΟΑΑΣΑΜ για την πυρασφάλεια των καθισμάτων της αμαξοστοιχίας, «το βαγόνι Β2 είναι αυτό που φαίνεται καμένο. Πρόκειται για το βαγόνι της β’ θέσης που κάηκε ολοσχερώς σε χρόνο μεταγενέστερο της σύγκρουσης. Από αυτό έχουμε έντεκα θύματα και 35 επιζώντες». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υλικά των καθισμάτων όχι μόνο δεν παρείχαν προστασία, αλλά λειτούργησαν ως «προσάναμμα», συμβάλλοντας στην εξάπλωση της φωτιάς.

«Έχω πάρα πολλά παράπονα από τις δικαστικές αρχές»

Την ίδια ώρα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας.

«Έχω πάρα πολλά παράπονα από τις δικαστικές αρχές» για την εξέλιξη της υπόθεσης, ανέφερε, επισημαίνοντας πως «όταν ζητήθηκε από την ανάκριση να γίνει δειγματοληψία, όντως υλοποιήθηκε. Αλλά όταν ζητήθηκε πραγματογνωμοσύνη, υπήρξε απορριπτική απάντηση». Όπως υποστήριξε, η στάση αυτή οδήγησε τους συγγενείς των θυμάτων να αναζητήσουν άλλες λύσεις, καθώς «αυτό είχε ως συνέπεια, να υποβάλλουμε αίτημα στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, προκειμένου αυτός να επιμεληθεί της πυρανθεκτικότητας των καθισμάτων».

Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν δείγματα και εστάλησαν σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί αρκετά πριν κλείσει η ανάκριση», τονίζοντας ότι «κακώς περατώθηκε όταν περατώθηκε. Ο ανακριτής θα έπρεπε να αναμένει τα αποτελέσματα».

Παράλληλα, ο κ. Ψαρόπουλος απηύθυνε έκκληση προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε να«διενεργήσουν τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες για να βρουν ποιοι φταίνε για τον θάνατο των ανθρώπων που επέβαιναν τουλάχιστον στο συγκεκριμένο βαγόνι και όσους τραυματίστηκαν».

Τέλος, επισήμανε πως «αυτή τη στιγμή άγνωστος αριθμός βαγονιών κυκλοφορεί με τις ίδιες ιδιότητες, που δεν παρέχουν καμία απολύτως πυρασφάλεια, αντιθέτως συνετέλεσαν στην αναζωπύρωση της πυρκαγιάς».

