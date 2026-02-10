Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη o Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεντρώσεις οργανώνονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη

«Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερο από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη. Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται», αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα.

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα

«Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα», προσθέτει.

Καλεί όλους και όλες, στην Αθήνα στις 12 μ.μ. στο Σύνταγμα, την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα «για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Παννατική απεργία και νέος πρόεδρος στο Σύλλογο «Τέμπη 2023»

Την ίδια μέρα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) έχει προκηρύξει παναττική απεργία ενώ ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν και άλλα μεγάλα Εργατικά Κέντρα.

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων. Φέτος, η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» αλλά επικεφαλής κόμματος με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να ηγηθεί του Συλλόγου.