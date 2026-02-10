Πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών εξελέγη ο Παύλος Ασλανίδης, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση στα μέσα Ιανουαρίου.

Στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

Ο Παύλος Ασλανίδης έχασε στα Τέμπη τον 26χρονο γιο του Δημήτρη

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού είχαν ζητήσει μέλη του συλλόγου μετά την απόφασή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, τονίζοντας ότι είναι προφανώς δικαίωμά της να πολιτευτεί χωρίς όμως να εκπροσωπεί τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Τι είχε αναφέρει η Καρυστιανού

Υπενθυμίζεται ότι μετά την παραίτησή της η κα Καρυστιανού, με ανακοίνωσή της έκανε λόγο για συστηματικά εμπόδια στο έργο της, με αιχμή την άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών του συλλόγου, καθώς και την αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη παραβιάσεων του κράτους δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών. «Υπό αυτές τις συνθήκες», όπως είχε δηλώσει, «αποχωρώ από το Διοικητικό Συμβούλιο», ζητώντας τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ. Σ. Ταυτόχρονα καλούσε τα μέλη του Συλλόγου να αποφασίσουν κυριαρχικά για τη συνέχεια.

Κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου

Συγκεντρώσεις οργανώνονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στις 28 Φεβρουαρίου, που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη.