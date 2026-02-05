newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στη Λάρισα, οριστικά, η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών
Ελλάδα 05 Φεβρουαρίου 2026, 10:58

Στη Λάρισα, οριστικά, η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών

Θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

«Όχι» στην αλλαγή της έδρας για τη εμβληματική δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς είπε ο Άρειος Πάγος απορρίπτοντας σχετικό αίτημα που είχαν καταθέσει συγγενείς οκτώ θυμάτων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οριστικά και αμετάκλητα, πλέον και με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου, η δίκη θα διεξαχθεί όπως είχε οριστεί από την αρχή σε ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, με την αυλαία να ανοίγει στις 23 Μαρτίου.

Αρνητικός ο Άρειος Πάγος

Το ενδεχόμενο της αλλαγής έδρας του δικαστηρίου εξετάστηκε από το αρμόδιο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, υπό την αρχαιότερη αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αγάπη Τζουλιαδάκη μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει συγγενείς θυμάτων ζητώντας να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης, με επιχείρημα μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της διαδικασίας.

Ωστόσο,τόσο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όσο και οι δικαστές του Ζ’ Ποινικού Τμήματος ήταν απορριπτικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις αιτήσεις υπέβαλε η δικηγόρος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη εκπροσωπώντας οκτώ συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ ανάμεσα σε αυτούς δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού που δημόσια είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης, λέγοντας «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».

Όπως είναι γνωστό στη δίκη που θα διεξαχθεί στη Λάρισα στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο μοιραίος σταθμάρχης , υπάλληλοι αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα.

Η δίκη στη Λάρισα, που έχει οριστεί να γίνει σε ειδική αίθουσα αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο διάστημα, και λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων των μαρτύρων, αλλά και του αριθμού των συνηγόρων που ξεπερνούν τους 250.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Ενέργεια
Eurobank Equities: Στα 3,66 ευρώ η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ

Eurobank Equities: Στα 3,66 ευρώ η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05.02.26

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Παγκράτι 05.02.26

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Σύνταξη
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Πρόγνωση 04.02.26

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 04.02.26

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05.02.26

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Τα μηνύματα των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η αντιμετώπισή τους από το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 και μετά το ματς υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Τάσο Μπακασέτα και οπαδούς του τριφυλλιού.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Νέες διαπραγματεύσεις 05.02.26

Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές σε ΗΠΑ και Ιράν - Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο