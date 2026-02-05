Στη Λάρισα, οριστικά, η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών

«Όχι» στην αλλαγή της έδρας για τη εμβληματική δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς είπε ο Άρειος Πάγος απορρίπτοντας σχετικό αίτημα που είχαν καταθέσει συγγενείς οκτώ θυμάτων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οριστικά και αμετάκλητα, πλέον και με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου, η δίκη θα διεξαχθεί όπως είχε οριστεί από την αρχή σε ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, με την αυλαία να ανοίγει στις 23 Μαρτίου.

Αρνητικός ο Άρειος Πάγος

Το ενδεχόμενο της αλλαγής έδρας του δικαστηρίου εξετάστηκε από το αρμόδιο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, υπό την αρχαιότερη αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αγάπη Τζουλιαδάκη μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει συγγενείς θυμάτων ζητώντας να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης, με επιχείρημα μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της διαδικασίας.

Ωστόσο,τόσο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όσο και οι δικαστές του Ζ’ Ποινικού Τμήματος ήταν απορριπτικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις αιτήσεις υπέβαλε η δικηγόρος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη εκπροσωπώντας οκτώ συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ ανάμεσα σε αυτούς δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού που δημόσια είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης, λέγοντας «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».

Όπως είναι γνωστό στη δίκη που θα διεξαχθεί στη Λάρισα στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο μοιραίος σταθμάρχης , υπάλληλοι αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα.

Η δίκη στη Λάρισα, που έχει οριστεί να γίνει σε ειδική αίθουσα αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο διάστημα, και λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων των μαρτύρων, αλλά και του αριθμού των συνηγόρων που ξεπερνούν τους 250.