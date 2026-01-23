newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Τέμπη: Τι αποκαλύπτουν «χαμένα» έγγραφα
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026 | 06:05

Τέμπη: Τι αποκαλύπτουν «χαμένα» έγγραφα

Είχαν ζητηθεί εγκαίρως τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με το επιβατικό τρένο στα Τέμπη, όμως και τότε υπήρχε άρνηση να παραδοθούν

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, φαίνεται να υπήρχαν κινήσεις «εξαφάνισης» των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ήταν απαραίτητα για να βρεθούν οι αιτίες της φονικής έκρηξης η οποία ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Το πολυσυζητημένο οπτικό υλικό φερόταν ότι ζητήθηκε με σημαντική καθυστέρηση 2-3 μηνών

«ΤΑ ΝΕΑ» σήμερα, μέσα από σειρά εγγράφων, αναδεικνύουν τα ερωτήματα για τις συνολικές μεθοδεύσεις και κυρίως τις επιλογές των διαχειριστών των καμερών, που εμπόδισαν την πλήρη διαλεύκανση της δραματικής αυτής υπόθεσης, ύστερα μάλιστα από παραπλανητικές ενημερώσεις του εφέτη ειδικού ανακριτή τόσο για τις φορτώσεις της αμαξοστοιχίας, όσο και την αιφνιδιαστική εμφάνιση (χαμένου…) οπτικού υλικού, με δεδομένη άλλωστε και την πρόσφατη παραδοχή των ίδιων των υπευθύνων της εταιρείας ασφαλείας ότι τελικώς δεν υπήρχαν κάμερες στον χώρο όπου τοποθετήθηκαν τα φορτία στην εμπορική αμαξοστοιχία!

Από τις πρώτες ημέρες

Το πολυσυζητημένο οπτικό υλικό, που θα απέκλειε οριστικά το ενδεχόμενο να υπάρχει φόρτωση αμαξοστοιχιών με παράνομα υλικά, φερόταν ότι «ζητήθηκε με σημαντική καθυστέρηση 2-3 μηνών και έτσι οι σχετικές καταγραφές σβήστηκαν από το αυτόματο σύστημα επανεγγραφής», τελικά όμως – όπως αποκαλύπτεται τώρα – είχε αναζητηθεί από τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας!

Και μάλιστα από τους ίδιους τους κρατικούς πραγματογνώμονες που είχε διορίσει η ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Χωρίς ωστόσο τότε να αναφερθεί οτιδήποτε για τη σχετική αλληλογραφία και να εντοπίζεται τώρα ανάμεσα σε… ξεχασμένα έγγραφα της δικογραφίας.

Από τα νεότερα έγγραφα λοιπόν διαπιστώνεται ότι παρότι είχαν ζητηθεί γρήγορα – λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα – οι καταγραφές των καμερών από την πορεία του εμπορικού τρένου, οι υπεύθυνοι της εταιρείας εποπτείας με κάμερες του σιδηροδρομικού δικτύου είχαν αρνηθεί την παράδοση του σχετικού υλικού, με επίκληση και τότε της διαδικασίας πρόωρης, γρήγορης διαγραφής των βίντεο, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από σειρά άλλων εγγράφων που καταδεικνύουν ότι κατά τον χρόνο που είχαν ζητηθεί, αυτά παρέμεναν στο σύστημα και θα έπρεπε να παραδοθούν στους αρμόδιους πραγματογνώμονες και στις δικαστικές Αρχές.

Το εμπορικό τρένο

Να θυμίσουμε ότι αρχικά η έρευνα εστιάσθηκε στην πορεία του μοιραίου Intercity 62, από την επιβίβαση των επιβατών έως την πορεία μετά τη Λάρισα όταν κινήθηκε σε λάθος γραμμή. Ομως έπειτα από διάστημα 1½-2 μηνών, άρχισε να αναζητείται και η πορεία του εμπορικού τρένου, από τους διορισμένους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών των θυμάτων, καθώς ήθελαν να αποκλειστεί η ύπαρξη τυχόν ύποπτου φορτίου, το οποίο μπορούσε να σχετίζεται με την πυρόσφαιρα που προκάλεσε η σύγκρουση των τρένων.

Σημειώνεται ότι σε δεκάδες άλλες συγκρούσεις τρένων που κινούνται με ηλεκτροδότηση (όπως προ ημερών και στην Ισπανία) δεν ακολούθησε έκρηξη. Τότε λοιπόν η (αιτιολογημένη) απάντηση που έλαβαν από την εταιρεία των καμερών ήταν ότι το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήματος «έσβησαν» οι καταγραφές της ημέρας του δυστυχήματος, αφού ουδείς είχε ζητήσει κάτι νωρίτερα…

Η διάψευση

Σύμφωνα όμως με έγγραφο που εντοπίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύουν «ΤΑ ΝΕΑ» ο διορισμένος από την ΕΛ.ΑΣ. πραγματογνώμονας Απόστολος Βασιλάκος, δρ μηχανολόγος μηχανικός, είχε ζητήσει ήδη στις 16 Μαρτίου 2023 το σχετικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού των Νέων Πόρων, από όπου πέρασε η εμπορική αμαξοστοιχία, λίγη ώρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη.

Στις 20 Μαρτίου 2023 όμως η εταιρεία με έγγραφό της ανέφερε στον κρατικό πραγματογνώμονα ότι «το βιντεοσκοπικό υλικό από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων (σ.σ.: όπου δηλαδή θα φαινόταν η κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας) δεν έχει διατηρηθεί ως σήμερα καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο αίτημα παράτασης της προθεσμίας αποθήκευσης και κατ’ επέκταση διατήρησης του εν λόγω υλικού από δικαστική ή αστυνομική Αρχή, μετά την παρέλευση μεγίστου χρόνου αποθήκευσης». Δηλαδή η εταιρεία, που ήδη κατηγορείται για ορισμένες επιλογές της, είχε αναφέρει ότι μέσα στις πρώτες 16 ημέρες είχαν σβηστεί τα σχετικά οπτικά αρχεία!

Οι ισχυρισμοί όμως περί (της σπουδής) «διαγραφής των αρχείων» διαψεύδονται κατηγορηματικά από την πολυσέλιδη έκθεση βρετανικής εταιρείας που παραδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2024 για το συγκεκριμένο σύστημα καμερών, τον χρόνο διαγραφής των καταγραφών και τη δυνατότητα ανάκτησης των αρχείων.

Στη 2η σελίδα λοιπόν της σχετικής ανάλυσης, που επίσης φέρνουν στο φως «ΤΑ ΝΕΑ», φαίνεται ότι τα αρχεία «382063» και «382065» από τις κάμερες των Νέων Πόρων διατηρούνται 22 και 23 ημέρες αντίστοιχα, και όχι 16 όπως ισχυρίστηκε η εταιρεία διαχείρισης των καμερών. Δηλαδή πιο απλά, όταν ζητήθηκαν έγκαιρα από τους κρατικούς πραγματογνώμονες τα βίντεο του εμπορικού τρένου, φαίνεται πλέον πως δηλώθηκε ψευδώς ότι είχαν διαγραφεί…

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
Κλιματική Αποτίμηση 2025 23.01.26

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
Κλιματική Αποτίμηση 2025 23.01.26

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Ντερ Λάιεν - Κόστα 23.01.26

Οι αποφάσεις της ΕΕ για σχέσεις με ΗΠΑ, Γροιλανδία και Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
Βρυξέλλες 23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

