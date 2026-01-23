Από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, φαίνεται να υπήρχαν κινήσεις «εξαφάνισης» των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ήταν απαραίτητα για να βρεθούν οι αιτίες της φονικής έκρηξης η οποία ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Το πολυσυζητημένο οπτικό υλικό φερόταν ότι ζητήθηκε με σημαντική καθυστέρηση 2-3 μηνών

«ΤΑ ΝΕΑ» σήμερα, μέσα από σειρά εγγράφων, αναδεικνύουν τα ερωτήματα για τις συνολικές μεθοδεύσεις και κυρίως τις επιλογές των διαχειριστών των καμερών, που εμπόδισαν την πλήρη διαλεύκανση της δραματικής αυτής υπόθεσης, ύστερα μάλιστα από παραπλανητικές ενημερώσεις του εφέτη ειδικού ανακριτή τόσο για τις φορτώσεις της αμαξοστοιχίας, όσο και την αιφνιδιαστική εμφάνιση (χαμένου…) οπτικού υλικού, με δεδομένη άλλωστε και την πρόσφατη παραδοχή των ίδιων των υπευθύνων της εταιρείας ασφαλείας ότι τελικώς δεν υπήρχαν κάμερες στον χώρο όπου τοποθετήθηκαν τα φορτία στην εμπορική αμαξοστοιχία!

Από τις πρώτες ημέρες

Το πολυσυζητημένο οπτικό υλικό, που θα απέκλειε οριστικά το ενδεχόμενο να υπάρχει φόρτωση αμαξοστοιχιών με παράνομα υλικά, φερόταν ότι «ζητήθηκε με σημαντική καθυστέρηση 2-3 μηνών και έτσι οι σχετικές καταγραφές σβήστηκαν από το αυτόματο σύστημα επανεγγραφής», τελικά όμως – όπως αποκαλύπτεται τώρα – είχε αναζητηθεί από τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας!

Και μάλιστα από τους ίδιους τους κρατικούς πραγματογνώμονες που είχε διορίσει η ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Χωρίς ωστόσο τότε να αναφερθεί οτιδήποτε για τη σχετική αλληλογραφία και να εντοπίζεται τώρα ανάμεσα σε… ξεχασμένα έγγραφα της δικογραφίας.

Από τα νεότερα έγγραφα λοιπόν διαπιστώνεται ότι παρότι είχαν ζητηθεί γρήγορα – λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα – οι καταγραφές των καμερών από την πορεία του εμπορικού τρένου, οι υπεύθυνοι της εταιρείας εποπτείας με κάμερες του σιδηροδρομικού δικτύου είχαν αρνηθεί την παράδοση του σχετικού υλικού, με επίκληση και τότε της διαδικασίας πρόωρης, γρήγορης διαγραφής των βίντεο, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από σειρά άλλων εγγράφων που καταδεικνύουν ότι κατά τον χρόνο που είχαν ζητηθεί, αυτά παρέμεναν στο σύστημα και θα έπρεπε να παραδοθούν στους αρμόδιους πραγματογνώμονες και στις δικαστικές Αρχές.

Το εμπορικό τρένο

Να θυμίσουμε ότι αρχικά η έρευνα εστιάσθηκε στην πορεία του μοιραίου Intercity 62, από την επιβίβαση των επιβατών έως την πορεία μετά τη Λάρισα όταν κινήθηκε σε λάθος γραμμή. Ομως έπειτα από διάστημα 1½-2 μηνών, άρχισε να αναζητείται και η πορεία του εμπορικού τρένου, από τους διορισμένους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών των θυμάτων, καθώς ήθελαν να αποκλειστεί η ύπαρξη τυχόν ύποπτου φορτίου, το οποίο μπορούσε να σχετίζεται με την πυρόσφαιρα που προκάλεσε η σύγκρουση των τρένων.

Σημειώνεται ότι σε δεκάδες άλλες συγκρούσεις τρένων που κινούνται με ηλεκτροδότηση (όπως προ ημερών και στην Ισπανία) δεν ακολούθησε έκρηξη. Τότε λοιπόν η (αιτιολογημένη) απάντηση που έλαβαν από την εταιρεία των καμερών ήταν ότι το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήματος «έσβησαν» οι καταγραφές της ημέρας του δυστυχήματος, αφού ουδείς είχε ζητήσει κάτι νωρίτερα…

Η διάψευση

Σύμφωνα όμως με έγγραφο που εντοπίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύουν «ΤΑ ΝΕΑ» ο διορισμένος από την ΕΛ.ΑΣ. πραγματογνώμονας Απόστολος Βασιλάκος, δρ μηχανολόγος μηχανικός, είχε ζητήσει ήδη στις 16 Μαρτίου 2023 το σχετικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού των Νέων Πόρων, από όπου πέρασε η εμπορική αμαξοστοιχία, λίγη ώρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη.

Στις 20 Μαρτίου 2023 όμως η εταιρεία με έγγραφό της ανέφερε στον κρατικό πραγματογνώμονα ότι «το βιντεοσκοπικό υλικό από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων (σ.σ.: όπου δηλαδή θα φαινόταν η κίνηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας) δεν έχει διατηρηθεί ως σήμερα καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο αίτημα παράτασης της προθεσμίας αποθήκευσης και κατ’ επέκταση διατήρησης του εν λόγω υλικού από δικαστική ή αστυνομική Αρχή, μετά την παρέλευση μεγίστου χρόνου αποθήκευσης». Δηλαδή η εταιρεία, που ήδη κατηγορείται για ορισμένες επιλογές της, είχε αναφέρει ότι μέσα στις πρώτες 16 ημέρες είχαν σβηστεί τα σχετικά οπτικά αρχεία!

Οι ισχυρισμοί όμως περί (της σπουδής) «διαγραφής των αρχείων» διαψεύδονται κατηγορηματικά από την πολυσέλιδη έκθεση βρετανικής εταιρείας που παραδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2024 για το συγκεκριμένο σύστημα καμερών, τον χρόνο διαγραφής των καταγραφών και τη δυνατότητα ανάκτησης των αρχείων.

Στη 2η σελίδα λοιπόν της σχετικής ανάλυσης, που επίσης φέρνουν στο φως «ΤΑ ΝΕΑ», φαίνεται ότι τα αρχεία «382063» και «382065» από τις κάμερες των Νέων Πόρων διατηρούνται 22 και 23 ημέρες αντίστοιχα, και όχι 16 όπως ισχυρίστηκε η εταιρεία διαχείρισης των καμερών. Δηλαδή πιο απλά, όταν ζητήθηκαν έγκαιρα από τους κρατικούς πραγματογνώμονες τα βίντεο του εμπορικού τρένου, φαίνεται πλέον πως δηλώθηκε ψευδώς ότι είχαν διαγραφεί…

