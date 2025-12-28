Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού

Στα δικαστήρια, καταθέτοντας μήνυση, πηγαίνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο πατέρας και θείος θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μηνυτήρια αναφορά αφορά υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών

«Στις 24/12/25 μαζί με τον δικηγόρο μου Λεωνίδα Κουμπουρα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων», αναφέρει.

Το τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ

Εξηγεί πως «αφορά υπερτιμολογήσεις έργων και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της περιφέρειας. Ειδική αναφορά γίνεται στο τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ που κόπηκε από εταιρεία περιφράξεων το οποίο ήταν υπέρ κοστολογημένο και μη αναγκαίο διότι ο πιο πρόσφορος τόπος για να εναποτεθούν τα συντρίμμια ήταν το ΑΤ Τεμπών ένας χώρος ήδη περιφραγμένος και φυλασόμενος μόλις 400 μέτρα μακριά από το δυστύχημα και όχι το οικόπεδο ενός τρίτου».

Τέλος, όπως λέει, «εφόσον προκύψουν τα στοιχεία αυτά από την έρευνα που θα ακολουθήσει ζήτησα να ανασυρθεί από το αρχείο και η μηνυτήρια αναφορά για κακουργηματική απιστία σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη κου Αγοραστού».