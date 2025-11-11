Αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε κακούργημα ζήτησαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που βρέθηκαν το πρωί στον Άρειο Πάγο για να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.

«Βρεθήκαμε πάλι στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κ. Καραμανλή, που είναι ο υπαίτιος για τον θάνατο, μάλλον για τη δολοφονία 57 αθώων ψυχών», δήλωσε εξερχόμενος ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κίνηση αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ξεχωριστής νομικής διαδικασίας, της οποίας «το ανακριτικό στάδιο μπορεί να διαρκέσει μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή».

​Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζήτησαν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016.

«Βάλαμε στο κάδρο και πρώην υπουργούς Μεταφορών και γενικούς γραμματείς από το 2016 – Όλοι πρέπει να ελεγχθούν»

«Αδιανόητο να είναι πλημμέλημα»

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Πλακιάς και πρόσθεσε: «Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

Όπως είπε, «βάλαμε στο κάδρο και πρώην υπουργούς Μεταφορών και γενικούς γραμματείς. Η ελεγχόμενη περίοδος πρέπει να είναι από το 2016 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Όλοι πρέπει να ελεγχθούν».

​Ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε και στην αντιπολίτευση αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης στη Βουλή λέγοντας ότι ευελπιστεί ότι θα έρθουν και αυτοί μετά των συνηγόρων τους για να καταθέσουν.

«Ο λόγος που είμαστε εδώ ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», είπε.

​​Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για το νομικό εμπόδιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών: «Θα είναι πολύ δύσκολο γιατί πάντα συνταντάμε το άρθρο 86. Το άρθρο-έκτρωμα που φωνάζουμε όλες οι οικογένειες πρέπει κάποτε να καταργηθεί και για να έχει ουσία και αντίκτυπο στη δικιά μας περίπτωση, θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ».