Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο πατέρας και θείος θυμάτων των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς, κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις τις κυβέρνησης αναφορικά με την απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Ειδικότερα ο Νίκος Πλακιάς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών θα τα σβήσει ο καιρός.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά, είπε ο κ. Πλακιάς, που η κυβέρνηση σβήνει τα αδικοχαμένα παιδιά, καθώς «τα έσβησε μια φορά με το έγκλημα των Τεμπών και ακόμη μία όταν πέταξαν τα λείψανά τους στο Κουλούρι».

Εάν σβήσουν τα ονόματα, πρόσθεσε, θα σπεύσει ο ίδιος στο σημείο και θα τα ξαναγράψει. Σε περίπτωση που τον απωθήσουν οι αστυνομικές αρχές δήλωσε έτοιμος να σταθεί εκεί ο ίδιος στη θέση των ονομάτων, μέχρι να δικαστούν τα πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται για το έγκλημα.

«Τα ονόματα των παιδιών θα μείνουν ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας», ανέφερε μιλώντας στο OPEN.

Τα σκότωσε για την πατρίδα

Ανέφερε ακόμα πως έχει συνηθίσει σε ανάλογα σχόλια και προσβολές από στελέχη της κυβέρνησης και δήλωσε πως είναι περαστικοί.

Κληθείς να σχολιάσει την προκλητική δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, πως το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι αφιερωμένο στα παιδιά που έπεσαν για την πατρίδα κάτι που όπως είπε δεν περιλαμβάνει τα θύματα των Τεμπών, ο κ. Πλακιάς έδωσε την αποστομωτική απάντηση:

«Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα».