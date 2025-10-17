Για απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης κατηγορεί τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος, Βασίλη Φεύγα, για τα θύματα των Τεμπών.

«Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρέωση της πατρίδας μας.

Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια.

Η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

Οι δηλώσεις Φεύγα

Ο Βασίλης Φεύγας, καλεσμένος στο Action 24, επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη λέγοντας ότι ο χώρος αυτός προορίζεται για τα «παιδιά που σκοτώθηκαν για την πατρίδα» και όχι για τα παιδιά των Τεμπών που «δεν έπεσαν για την πατρίδα».

«Τα παιδιά αυτά (σ.σ. τα θύματα των Τεμπών) δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθεια. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί. Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε», σχολίασε από την μεριά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, που ήταν επίσης καλεσμένος στην ίδια εκπομπή.

«Με την ίδια λογική, να πάει (σ.σ στο Σύνταγμα) ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα… Όπως στο Μάτι.

Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη…», επέμεινε να επαναλαμβάνει ο κ. Φεύγας.