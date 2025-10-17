Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
- Η Ελλάδα «δεύτερη στην Ευρώπη» στην υιοθέτηση της ΑΙ από επιχειρήσεις
- Σοκ στην Κύπρο: Δολοφονήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους – Τον πυροβόλησαν στο αμάξι
- Το χάπι που εκτυπώνει και διορθώνει έλκη ή αιμορραγίες
- Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας
Για απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης κατηγορεί τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος, Βασίλη Φεύγα, για τα θύματα των Τεμπών.
«Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρέωση της πατρίδας μας.
Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια.
Η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Τσουκαλάς.
Οι δηλώσεις Φεύγα
Ο Βασίλης Φεύγας, καλεσμένος στο Action 24, επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη λέγοντας ότι ο χώρος αυτός προορίζεται για τα «παιδιά που σκοτώθηκαν για την πατρίδα» και όχι για τα παιδιά των Τεμπών που «δεν έπεσαν για την πατρίδα».
«Τα παιδιά αυτά (σ.σ. τα θύματα των Τεμπών) δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθεια. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση…», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί. Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε», σχολίασε από την μεριά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, που ήταν επίσης καλεσμένος στην ίδια εκπομπή.
«Με την ίδια λογική, να πάει (σ.σ στο Σύνταγμα) ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα… Όπως στο Μάτι.
Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ;
Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη…», επέμεινε να επαναλαμβάνει ο κ. Φεύγας.
- Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
- Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
- Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
- Ηχορύπανση: Η ξεχασμένη απειλή της Αττικής
- Η κινεζική Pony.ai φέρνει ρομποτικά ταξί στην Ευρώπη
- Hellenic Train: Αναστολή απογευματινών δρομολογίων στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις