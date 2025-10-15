«Πόλεμος» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Καλά κρατεί η αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με ευθύνη της κυβέρνησης που μέσω του πρωθυπουργώ άνοιξε το θέμα.

«Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν», λέει ο Κ. Τσουκαλάς

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως στην κυβέρνηση «προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου» σπεύδοντας να υπογραμμίσουν πως «τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί».

Τέσσερα ερωτήματα

Θέτουν μάλιστα τέσσερα ερωτήματα: «Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;».

Και καταλήγουν πως «είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».

Σηκώνει το γάντι η κυβέρνηση

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «συμπέρανε», σε ανακοίνωσή του, ότι η Κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η θέση της κυβέρνησης, είπε, «είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας: Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα.

Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση».

Σε κάθε περίπτωση, ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα:

Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;».