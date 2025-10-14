Ρ. Σβίγκου: Διπλό «χτύπημα» σε Μητσοτάκη για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και «αντεργατικές διατάξεις»

«Ο Κ. Μητσοτάκης, με τη δήλωσή του για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ήθελε να δώσει διαπιστευτήρια στην ακροδεξιά, γιατί αυτή μίλησε για τσαντίρια», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Morning point» του Meganews.

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του Κυρ. Μητσοτάκη στην υπόθεση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και το νομοσχέδιο του 13ωρου

Χαρακτήρισε «συγκινητική την προσπάθεια των τελευταίων ημερών να διορθώσουν αυτά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε αρχικά», και υπενθύμισε ότι «στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός είπε ότι, μετά την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι θα ανατεθεί η αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και τη σωστή λειτουργία, του Μνημείου στο υπουργείο Άμυνας».

Ο Κ. Μητσοτάκης «απαντά στις ακροδεξιές φωνές»

Υπογράμμισε ότι ο Κ. Μητσοτάκης «έρχεται να απαντήσει στις ακροδεξιές φωνές, συνδέοντας το ζήτημα, με προκλητικό τρόπο, με τον αγώνα ενός πατέρα για αλήθεια και δικαιοσύνη». Προσθέτοντας ότι, «ως προς αυτό, ακολουθεί μια σειρά στελεχών της ΝΔ που στοχοποίησαν τον προηγούμενο καιρό τις οικογένειες των θυμάτων και τον ίδιο τον απεργό πείνας».

Σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τόνισε ότι «είναι ένα μνημείο για τους ανώνυμους, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για πανανθρώπινες αξίες, όπως είναι η έννοια της Ελευθερίας και της Πατρίδας», συμπληρώνοντας ότι «η τελευταία φορά που βεβηλώθηκε το Μνημείο, ήταν στα συλλαλητήρια ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών, από τους Χρυσαυγίτες».

Εργασιακό νομοσχέδιο

Αναφορικά με το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η Ράνια Σβίγκου, αρχικά, σημείωσε ότι «το 75% των Ελλήνων εργάζεται πάνω από 40 ώρες, μόνο το 25% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 80%, και την ίδια στιγμή, η χώρα μας βρίσκεται προτελευταία στην αγοραστική δύναμη πριν από την Βουλγαρία».

Τόνισε ότι «η ΝΔ έρχεται να επιβεβαιώσει ότι δεν σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα, ούτε θέλει να μας φέρει, καν, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Υπογράμμισε ότι «όχι μόνο δεν ακολουθούμε τον δρόμο που χαράζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο δεν μειώνουμε τον χρόνο εργασίας, αλλά, αντίθετα, οπισθοχωρούμε δραματικά, και έρχονται πράγματα τα οποία δεν ήρθαν ούτε στα χειρότερα μνημονιακά χρόνια». Και κατέληξε τονίζοντας ότι «αντί να προχωράμε μπροστά, αντί η τεχνολογία να έρχεται να ωφελεί τους Έλληνες εργαζόμενους, βλέπουμε μια οπισθοχώρηση σε χρόνια μεσαίωνα, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε».