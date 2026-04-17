Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Πολιτική 17 Απριλίου 2026, 21:22

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο λόρδος Άκτον, πρώτος βαρόνος του Άλντεναμ, ένας από τους σημαντικότερους φιλελεύθερους στοχαστές του 19ου αιώνα έλεγε πως «η εξουσία τείνει να διαφθείρει, και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα». Η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με τις συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος του 2023, του παντοδύναμου 41% που την έκανε να νοιώθει όχι μόνο πανίσχυρη, αλλά και άτρωτη, με δεδομένο το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση βρέθηκε 23 ποσοστιαίες μονάδες πίσω.

Επτά χρόνια μετά την αλλαγή διακυβέρνησης στο τιμόνι της χώρας, είναι ίσως η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνει έντονα σημάδια παρακμής, όχι κούρασης  ή φθοράς -λόγω της παρατεταμένης παραμονής στην εξουσία- αλλά παρακμής και μάλιστα με ηθικό υπόβαθρο. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις την αίσθηση και τη βεβαιότητα πως δεν μπορεί να σε αγγίξει κανείς.

Η υπόθεση Λαζαρίδη

Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της πλήρους απομόνωσης της κυβέρνησης από την κοινωνία – το άλλο είναι η άποψη που διατύπωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή το πρωί της Πέμπτης: πως στο πασχαλινό τραπέζι οι οικογένειας δεν συζητούσαν την ακρίβεια ή τα σκάνδαλα, αλλά πόσο απασχολούνται τα βλαστάρια τους με το κινητό στα χέρια. Πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου.

Η κυβέρνηση της ΝΔ εξελέγη προτάσσοντας μια σειρά από εξαγγελίες που έκαναν γκελ στην κοινωνία. Μια απ’ αυτές ήταν πως προτίθεται να αναλάβει την τύχη της χώρας η κυβέρνηση των αρίστων. Τα πτυχία, η σπουδαία εκπαίδευση, τα μάστερ, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά κλπ. επιβλήθηκαν ως η κυρίαρχη ατζέντα από τη γαλάζια παράταξη ως αντίλογος στους δήθεν αμόρφωτους Αριστερούς που «παραλίγο να ρίξουν τη χώρα στα βράχια». Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου η αριστεία αποδειχθεί άλλο ένα προεκλογικό πυροτέχνημα της δεξιάς παράταξης.

Κάνοντας μια αναδρομή, στον πρώτο κιόλας μήνα της γαλάζιας διακυβέρνησης, το καλοκαίρι του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοδιαψεύδεται. Βγαίνει δημόσια και δηλώνει πως δεν προτίθεται ν’ αλλάξει τον νόμο για τα προσόντα που απαιτούνται για τον νέο διοικητή της ΕΥΠ. Λίγες μέρες αργότερα αυτοδιαψεύδεται και προχωρά σε αλλαγή του νόμου προκειμένου να γίνει διοικητής ένας πρώην σεκιουριτάς, ιδιωτικής εταιρείας. Το πόσο καλά πήγαν τα πράγματα με την επιλογή αυτή το διαπιστώνουμε ως σήμερα, με το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην έχει κλείσει ακόμα.

Μια κυβέρνηση που σέρνεται

Ακολούθησαν κι άλλες αντίστοιχες επιλογές που πήγαν κουβά και έριξαν στο καναβάτσο την όποια αξιοπιστία της κυβέρνησης που επέμενε στο ξεθωριασμένο πλέον αφήγημα της αριστείας. Στην περίπτωση Λαζαρίδη επί 10 ημέρες η κυβέρνηση σέρνεται πίσω από τον ανύπαρκτο τίτλο σπουδών ενός στελέχους της, τον καλύπτει για να έρθει στο τέλος ο ίδιος μετά την κατακραυγή και να ζητήσει να επιστρέψει (εντόκως) τα χρήματα που έλαβε. Παραδέχεται δηλαδή πως τα εισέπραξε παρατύπως, αν όχι παράνομα. Και όμως, για την κυβέρνηση, αν πιστέψουμε τον εκπρόσωπό της κ. Μαρινάκη, δεν υπάρχει θέμα.

Ενδεικτικό της άθλιας διαχείρισης, ήταν και το γεγονός πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αν και προκλήθηκε δημόσια στη Βουλή από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά ονομαστικά στον υφυπουργό του. Σαν να μην υπάρχει, σαν να μην προκάλεσε με τη στάση του, λες και δεν πρόσβαλε με τα λόγια του και τις πράξεις του χιλιάδες επιστήμονες με πραγματικά πτυχία που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες επειδή στην Ελλάδα δεν είχαν στον ήλιο μοίρα.

Περίσσια αλαζονεία

Στην πολιτική λέγεται πως  «τα καθεστώτα δεν πέφτουν από τα λάθη τους, αλλά από την αλαζονεία με την οποία τα δικαιολογούν». Η αλαζονεία που επέδειξε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός δεν ήταν πρωτόγνωρη, την έχει επιδείξει και πάλι άλλωστε. Ήταν όμως εντελώς παρακμιακή.

Η σπουδή του να ακυρώσει το περιεχόμενο της συζήτησης εξ αρχής -υποστηρίζοντας ότι η Βουλή θα έπρεπε να συζητά πιο… σοβαρά θέματα- ήταν ενδεικτική των όσων ακολούθησαν. Πως βιάστηκε για παράδειγμα να ακυρώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, δηλώνοντας αυτάρεσκα ότι κρίθηκε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ξέχασε προφανώς το κάζο που έπαθε με τα Τέμπη. Όταν δηλαδή το καλοκαίρι του ’23 πήρε πανηγυρική νίκη στις εκλογές, με την τραγωδία των Τεμπών να έχει συμβεί κάποιους μήνες πριν. Το Μαξίμου τότε θεώρησε ότι εκλογικά τα Τέμπη δεν κόστισαν τίποτε. Και τα λησμόνησαν. Και ήρθαν τα θεαματικά συλλαλητήρια του 2025 για να αιφνιδιάσουν πλήρως τον κ. Μητσοτάκη και το επιτελείο του με τη μαζικότητά τους που αποτέλεσε διαμαρτυρία ολκής κατά της κυβέρνησής του.

Ομοίως και στις υποκλοπές, ξέχασε πως από τότε που «κρίθηκε» η υπόθεση έχουν έρθει και άλλα ευρήματα στο φως, έχουν γίνει και άλλες αποκαλύψεις, που εμπλέκουν όλο και περισσότερο την κυβέρνηση με αυτή τη ζοφερή υπόθεση. Και μπορεί ο ίδιος να υποκρίθηκε πως δεν ξέρει πως λένε τον Ταλ Ντίλιαν, τον ιδιοκτήτη της Ιντελέξα του λογισμικού παρακολούθησης Predator, ο τελευταίος όμως, στις παρεμβάσεις του δείχνει να ξέρει καλά σε ποιον στέλνει τα μηνύματά του…

Περί τοξικότητας

Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πολλά να πει για την «τοξικότητα». Δεν δίστασε μάλιστα να εργαλειοποιήσει τη σοβαρή περιπέτεια υγείας στενού συνεργάτη του προκειμένου να ζητήσει -εμμέσως πλην σαφώς- να μην γίνεται κριτική και έλεγχος στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και των στελεχών της, επειδή σέρνονται και εγκεφαλικά!

Αν ακολουθήσει κανείς αυτή τη λογική,  σημαίνει ότι για τον θάνατο του Μένιου Κουτσόγιωργα σε ζωντανή μετάδοση στο ειδικό δικαστήριο, την αποκλειστική ευθύνη έχει η παράταξη της ΝΔ και ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Υπό το ίδιο πρίσμα, θα έπρεπε να μετράμε δεκάδες νεκρούς και βαριά ασθενείς, κάθε φορά που ανεβαίνουν πολιτικά οι τόνοι ή κάθε φορά που γίνεται μια αποκάλυψη ή μπαίνουν στο τραπέζι ερωτήματα για γεγονότα και εμπλεκόμενους σ’ αυτά…

Αντιθεσμικός

Άλλο ένα δείγμα της παρακμής που βιώνει έντονα η κυβέρνηση είναι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στους θεσμούς και δη σ’ αυτόν του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Διαχρονικά η ΝΔ εμφανιζόταν υπέρ της Δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας της, αλλά μάλλον αυτό ισχύει μόνο για την εσωτερική κατανάλωση.

Δεν εξηγούνται διαφορετικά οι χυδαίες επιθέσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αλλά και εις βάρος της κας Κοβέσι. Υπουργοί και βουλευτές της γαλάζιας παράταξης όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Βούλτεψη κ.α. έχουν ξεπεράσει τα όρια κάθε κριτικής που ο καθένας μπορεί να κάνει και αποδίδουν κατηγορίες που εμπίπτουν στα όρια της συκοφαντίας. Το γεγονός ότι κανείς δεν έχει βρεθεί να τους μαζέψει απ’ το Μαξίμου είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση.

Η νέα κανονικότητα

Τούτων δοθέντων μπορεί να πει κανείς με σιγουριά πως η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Έχει ανοιχτά τα μέτωπα των υποκλοπών όπου δοκιμάζεται θεσμικά. Σε εκείνο το ΟΠΕΚΕΠΕ δοκιμάζεται διαχειριστικά και οικονομικά. Στις επιθέσεις της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δοκιμάζεται το προφίλ της απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητά της. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις επερχόμενες κάλπες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Κόσμος
Τα πλοία χρειάζονται την άδειά μας για να περάσουν από το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα πλοία χρειάζονται την άδειά μας για να περάσουν από το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Ο «άριστος» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα και διπλοθεσίτης στο Δημόσιο
Πολιτική 17.04.26

Λαζαρίδης: Ο «άριστος» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα και διπλοθεσίτης στο Δημόσιο

Από τα 16 του χρόνια στην ΟΝΝΕΔ και κολλητός του πρωθυπουργού, ο Μακάριος Λαζαρίδης εμφανίζει μια καριέρα που έχει έντονο το γαλάζιο αποτύπωμα πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ζαχαριάδης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα Γεωργιάδη, με την κάλυψη Μητσοτάκη – Να αποπεμφθεί
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Ζαχαριάδης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα Γεωργιάδη, με την κάλυψη Μητσοτάκη – Να αποπεμφθεί

«Ο κ. Γεωργιάδης κάνει επίθεση στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Δεν μπορεί να είναι υπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή του τοποθέτηση», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος
Επικαιρότητα 17.04.26

Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά - Ποιος ο λόγος

«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης

«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αντιθεσμικός 17.04.26

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Σύνταξη
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ 17.04.26

Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται στη Βαρκελώνη μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς - Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Σύνταξη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
«Μην προκαλείτε» 17.04.26

ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 17.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Αποκαρδιωτικές εικόνες 17.04.26

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Σύνταξη
Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
Μπάσκετ 17.04.26

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για τον πρώτο αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός ο οποίος διακόπηκε στο ημίχρονο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Σύνταξη
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ελλάδα 17.04.26

Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

