Ανοιξιάτικος καύσωνας για την κυβέρνηση με τις θερμοκρασίες κατά τόπους να αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές. Η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου θα διεξαχθεί σε βαρύ κλίμα εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη που υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση λόγω ρήξης ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Βαριές σκιές στη κυβέρνηση για το Κράτος Δικαίου

Το τραγικό συμβάν δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την κοινοβουλευτική διαδικασία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να κάνω γνωστό πως εφόσον η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έθεταν ζήτημα αναβολής το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για «ανθρωπιστικούς λόγους», δεν θα έμπαινε εμπόδιο στη σχετική απόφαση.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, απάντησε ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά.

Κράτος Δικαίου: Ένα, δύο, τρία… πολλά ανοιχτά μέτωπα

Η κυβέρνηση, μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα για τις εορτές του Πάσχα, επιστρέφει σε «εργοστασιακές ρυθμίσεις» και ένα «βουνό» ανοιχτά θέματα που απασχολούν την πολιτική σκηνή του τόπου και φυσικά την κοινωνία.

Το πρώτο ανοιχτό μέτωπο είναι βέβαια το σκάνδαλο των υποκλοπών με φόντο την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και τις ευθείες βολές του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, κατά του πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα κληθεί να δώσει πειστικές εξηγήσεις με το κλίμα στην κοινωνία να είναι συντριπτικά εις βάρος του. «Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών» δήλωνε (MEGA Stories και Inside Story) ο Ντίλιαν στέλνοντας τροχιοδεικτικές βολές στο Μαξίμου.

Με την αντιπολίτευση να «περιμένει στη γωνία» ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στο Μαξίμου και για τη στάση που αναμένεται να τηρήσει ο Αντώνης Σαμαράς που έπεσε θύμα των παρακολουθήσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μήνυση για την υπόθεση.

Το δεύτερο μέτωπο, για το οποίο ο πρωθυπουργός θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στη συζήτηση στη Βουλή, είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο δικογραφίες που έχουν φτάσει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία περιλαμβάνουν 15 πολιτικά πρόσωπα «γαλάζιων» αποχρώσεων και ορισμένοι από τους οποίους να ερευνώνται για κακουργήματα. Μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, έρχονται και άλλες.

Το τρίτο μέτωπο αφορά την υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη και τον διορισμό του χωρίς τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Η «χιονοστιβάδα» αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση Λαζαρίδη, σχετικά με το κρατικοδίαιτο παρελθόν του και το πέρασμά του από μετακλητές θέσεις στο δημόσιο, «ποδοπάτησε» το αφήγημα της «Αριστείας» που με επιμέλεια επικοινωνούσε η κυβέρνηση.

Τα Τέμπη και η ακρίβεια

Ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου οι υποθέσεις Κ. Αχ. Καραμανλή και Χρ. Τριαντόπουλου.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο είναι το θέμα της ακριβείας με την κυβέρνηση να έχει αποτύχει να τιθασεύσει το ράλι τιμών και να επιδίδεται σε επιδοματικές πολιτικές που αποτελούν ασπιρίνη για τον καρκίνο.

Η αντιπολίτευση, στο σύνολό της, αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Λαζαρίδη.

Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει θεσμική φυγή προς τα εμπρός με συγκεκριμένες θεσμικές τομές.