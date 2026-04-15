ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη

Αναβολή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή δεν ζήτησε το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές.

Όπως διευκρίνισαν στο in, λόγω του τραγικού συμβάντος που αφορά τον Γιώργο Μυλωνάκη, εφόσον η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έθεταν ζήτημα αναβολής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για «ανθρωπιστικούς λόγους», δεν θα έμπαινε εμπόδιο στη σχετική απόφαση.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή υπό τις έκτακτες συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι θα οριζόταν ταυτόχρονα συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική συνέχεια της διαδικασίας.

«Ψευδή δημοσιεύματα»

Την ίδια ώρα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήριζαν ψευδή τα δημοσιεύματα, που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος του Κινήματος πρότεινε αναβολή της συζήτησης.

Πρόσωπα από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη υπογράμμιζαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν διατύπωσε καμία τέτοια πρόταση και δεν ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του υπουργού. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, του είπε σε ανθρώπινο επίπεδο ότι, εάν η κατάσταση της υγείας του στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδεινωθεί και ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι το κλίμα είναι άσχημο και δεν νιώθει ο ίδιος καλά που είδε τον συνεργάτη του σε τέτοια κατάσταση, δεν θα μπει εμπόδιο αν ζητήσει αναβολή.

Αυτά είπε, κατά πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης επικοινώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά το πρωί της Πέμπτης.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν το βράδυ της Τετάρτης και κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση της Χαριλάου Τρικούπη πάντως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να τοποθετηθεί αύριο στη Βουλή, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του ίδιου και σε επίπεδο προέδρων κοινοβουλευτικών ομάδων. Η συζήτηση αφορά «την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα» και θα ξεκινήσει στις 11.00 π.μ.