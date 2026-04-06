Διευρύνεται ο κύκλος των εν ενεργεία και πρώην βουλευτών που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος»

Με τις εξελίξεις να «τρέχουν», σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα των εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία (τρίτη κατά σειρά), η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Ένας πρώην υπουργός και ένας πρώην υφυπουργός

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου έχει διατελέσει υπουργός και αναπληρωτής υπουργός και ο Τάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός.

Η τρίτη δικογραφία θα είναι στη Βουλή τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) ωστόσο, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει μετά το Πάσχα.

Η δεύτερη δικογραφία

Νωρίτερα, έχει φτάσει η δεύτερη δικογραφία στη Βουλή για τους υπόλοιπους έντεκα βουλευτές.

Στη λίστα φιγουράρουν τα ονόματα των Γιάννη Κεφαλογιάννη (Ρεθύμνου, πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης), Κώστα Τσιάρα (Καρδίτσας, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), Δημήτρη Βαρτζόπουλου (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας), Μάξιμου Σενετάκη (Ηρακλείου), Λάκη Βασιλειάδη (Πέλλας), Νότη Μηταράκη (Χίου), Κατερίνας Παπακώστα – Παλιούρα (Τρικάλων), Κώστα Αχ. Καραμανλή (Σερρών), Χρήστου Μπουκώρου (Μαγνησίας), Θεόφιλου Λεονταρίδη (Σερρών), Κώστα Σκρέκα (Τρικάλων, γραμματέα της ΝΔ).

Συνολικά, οι έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έχουν δείξει εμπλοκή 15 «γαλάζιων» πολιτικών προσώπων, με το Μαξίμου να εστιάζεται σε εκείνους που ελέγχονται για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Φημολογείται πως θα ερευνηθούν και πέντε πρώην βουλευτές της ΝΔ.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός, μετά τις παραιτήσεις των υπουργών.