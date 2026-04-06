Φυγή προς τα μπρος μέσω «θεσμικών τομών» επιχειρεί η κυβέρνηση που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο καθώς το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ απλώνει βαριά τη σκιά του πάνω από το Μαξίμου, λαμβάνοντας εκρηκτικές διαστάσεις.

Για την ιδέα του ασυμβίβαστου πολλοί υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε μια κυβέρνηση «τεχνοκρατών» που θα είχε αδύναμη σύνδεση με την κοινωνία και το σώμα των ψηφοφόρων

Στο πρωινό μήνυμά του, ο πρωθυπουργός, επιχείρησε διάχυση ευθυνών, προσπερνώντας το γεγονός πως στο κάδρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στις τελευταίες δικογραφίες, βρίσκονται μόνο «γαλάζιοι» υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στο σημερινό του μήνυμα – υπό το βάρος των καταιγιστικών αποκαλύψεων – ότι η αποστολή δικογραφίας στη Βουλή με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας «συνιστά σοβαρή εξέλιξη».

Αναστολή βουλευτικής ιδιότητας

«Ευλόγησε τα γένια του» για τη «μεγάλη μεταρρύθμιση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την «ευθύνη του προσδιορισμού και αποπληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων» να μεταβιβάζονται στην ΑΑΔΕ και απευθυνόμενος στους θεσμούς αλλά και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας εισηγήθηκε το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

Στην Ελλάδα, το ζήτημα του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή ρυθμίζεται από το Σύνταγμα. Η πρόταση θα τεθεί σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Εξηγήσεις για το σχέδιο του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, αναφέροντας ότι η όλη συζήτηση θα ενταχθεί στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «εδώ μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό για υπουργός. Για όσο διάστημα είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στην αντίστοιχη εκλογίκη περιφέρεια. Αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού/υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή και θα μπορεί να είναι υποψήφιος».

Μετά τις εκλογές

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ιδιοτήτων. Σύμφωνα με το Σύνταγμα:

Μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη της Βουλής.

Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των υπουργών επιλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος (κοινοβουλευτικό σύστημα).

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διορισμού εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, οι οποίοι έχουν τα ίδια καθήκοντα αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες της Βουλής.

«Μιλάμε για μία πρόταση, η οποία θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά, αλλά η όποια αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο αν ισχύσει, θα ισχύσει για μετά τις εκλογές», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης ορίζοντας το χρονοδιάγραμμα.

Πρόκειται επί της ουσίας για την υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου.

Εδώ μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

Αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος, εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το «γαλλικό μοντέλο» μετά το σκάνδαλο

Στη Γαλλία, με βάση το Άρθρο 23 του Συντάγματος του 1958, όταν ένας εκλεγμένος βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικό αξίωμα παύει αυτομάτως να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και η έδρα του καταλαμβάνεται από τον αναπληρωτή του, τον λεγόμενο suppléant, ο οποίος έχει εκλεγεί μαζί του από την ίδια περιφέρεια.

Οι υπουργοί στη Γαλλία, παρότι μπορούν να παρίστανται και να τοποθετούνται στο κοινοβούλιο, δεν συμμετέχουν στις ψηφοφορίες ως βουλευτές. Παρόλο που ισχύει το ασυμβίβαστο, οι περισσότεροι υπουργοί θέτουν υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές για να επιβεβαιώσουν τη «λαϊκή τους νομιμοποίηση». Αν εκλεγούν, παραιτούνται αμέσως υπέρ του αναπληρωτή τους για να παραμείνουν στην κυβέρνηση.

Θα παραμείνουν 300 οι βουλευτές;

Η ελληνική πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση, άρα απαιτούνται και οι προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες σε μία εκ των δύο κοινοβουλευτικών περιόδων, αυτής ή της επόμενης.

Όσον αφορά την κριτική που ακούγεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην πραγματικότητα παραπάνω βουλευτικά γραφεία γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί, συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν, ο Παύλος Μαρινάκης (δεν) απάντησε ότι «πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση, όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του Συνεδρίου».

Για να προχωρήσει αυτή η πρόταση, τόνισε, «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία» και επανέλαβε πως όλα αυτά είναι υπό συζήτηση.