Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το μόνο ασυμβίβαστο που υπάρχει, είναι αυτό μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του δημοσίου συμφέροντος», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέχεια του μηνύματος του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι δύο πλήρως διαφορετικές, αντιπαραθετικές – στην ουσία – έννοιες και νομίζω ότι αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριακού Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι «από χθες ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως εκείνος που είναι έτοιμος να αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», για να εκφράσει την απορία: «Οι υποκλοπές δεν είναι βαθύ κράτος; Η είδηση ότι η εταιρεία που είχε το Predator θα λάμβανε και ευρωπαϊκά κονδύλια για να δώσει το λογισμικό στην Ελλάδα, δεν είναι βαθύ κράτος; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η εικόνα περίπου 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν είναι βαθύ κράτος; Το ότι τα κονδύλια – τα ευρωπαϊκά και τα δημόσια, οι φόροι μας δηλαδή – είχαν γίνει έξοδα προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι βαθύ κράτος; Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε την τροπολογία μας που αφορούσε στον μη διορισμό δικαστών σε θέσεις για τέσσερα έτη. Γιατί; Αυτό δεν ήταν βαθύ κράτος; Τώρα θυμήθηκε τον πελατειασμό ο πρωθυπουργός; Αυτό δεν θα εξάλειφε με το επιτελικό κράτος; Και τελικά έκανε ακριβώς το ανάποδο».

«Εδώ έχουμε, ενδεχομένως, παράνομες πράξεις που θα ελεγχθεί αν έγιναν με τη συνδρομή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε, ενώ αναρωτήθηκε πως αν «έχουμε άλλη χώρα που υπάρχουν 15 ελεγχόμενοι βουλευτές πλειοψηφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πως «δεν είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι αθώοι» ανέφερε, για να υπογραμμίσει: «Εγώ γι’ αυτό λέω ότι το βαρίδι είναι ο πρωθυπουργός. Σε οτιδήποτε, από τις υποκλοπές έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλέκεται το περιβάλλον του. Παντού διαφθορά».

«Μουσικές καρέκλες» το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του σχετικά με το μήνυμα Μητσοτάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στην πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, την οποία χαρακτήρισε ως «περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες».

Εξήγησε, δε, πως αυτό που κατάλαβε ο ίδιος είναι «ότι στην ουσία ο οποιοσδήποτε βουλευτής θα γίνεται υπουργός, μετά θα μπορεί να επανέλθει ως βουλευτής ή να είναι υποψήφιος. Άρα, τι ασυμβίβαστο είναι αυτό; Πώς δημιουργείς ρωγμή στον πελατειασμό, αν εγώ γίνω αύριο υπουργός και ξέρω ότι μπορώ να κατέβω για βουλευτής; Ή ξέρω ότι μπορώ να επανέλθω ως βουλευτής; Όπως το άκουσα, πιο πολύ μου φάνηκε ως πολιτικαντισμός για να κλείσει το μάτι στους επιλαχόντες βουλευτές».

«Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οτιδήποτε μπορεί να τα βάλει με τον πελατειασμό. Δεν έχουμε ταμπού», τόνισε.

Σχετικά με το πολιτικό διακύβευμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την άποψη ότι «ο μόνος τρόπος να έρθει η κάθαρση, να πάρει ανάσα η χώρα και να ανασάνουμε σαν κοινωνία είναι οι εκλογές. Πρώτα απ’ όλα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας σε σχέση με τους εταίρους μας», επισήμανε, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση όφειλε μετά από την περιπέτεια με τα μνημόνια να έχει πάρει ένα μάθημα, είχαμε πελατειασμό και έπρεπε να τον αφήσουμε πίσω μας. Η κυβέρνηση παρέλαβε μία χώρα εκτός μνημονίων και την έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν πριν σε επίπεδο πελατειακών σχέσεων. Η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη με την πλήρη αναξιοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, τέλος, αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «εμείς είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Να γίνουν εκλογές αύριο. Και αυτό που είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά, περιμένουμε να το δούμε. Όχι μόνο τζάμπα μαγκιές», υπογράμμισε, καταλήγοντας πως «η δημοσκοπική διαφορά υπάρχει, αλλά όταν πάμε στην εκκίνηση τότε αυτό θα αλλάξει. Θα αλλάξει, γιατί το 68% των πολιτών θέλουν την πολιτική αλλαγή. Άρα, αν θέλουν να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή και να έχουμε αύριο κυβέρνηση, έντιμη, που μπορεί – χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτειες – να κάνει τις απαραίτητες τομές και αλλαγές, έχουν μόνο μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ».