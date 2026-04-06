Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06 Απριλίου 2026, 12:02

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Δήλωση απάντηση στα όσα προκλητικά δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσει σε λίγή ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση – απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός «βάφτισε» ελληνική παθογένεια το ρουσφέτι σε μία προσπάθεια για να δικαιολογήσει την εμπλοκή «γαλάζιων» υπουργών και βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αλλά και τους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν πως έχτισε σταδιακά η κυβέρνηση ένα πελατειακό κράτος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει αρκετές φορές την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες για όλα τα σκάνδαλα που βαραίνουν την κυβέρνηση, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε και χθες, στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, αναρτώντας νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα» επισήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθιστώντας σαφές ότι παρά την εορταστική ανάπαυλα του Πάσχα, η πίεση προς το γαλάζιο στρατόπεδο θα κορυφωθεί.

Στουρνάρας: Στο 1,9% επιβραδύνεται η ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου και αβεβαιότητας

Στουρνάρας: Στο 1,9% επιβραδύνεται η ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου και αβεβαιότητας

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Ποιος κυβερνάει; 06.04.26

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πόλεμο με το βαθύ κράτος» και για «έξοδο από τις χαμηλές προσδοκίες» υπονοώντας ότι δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απευθείας αναθέσεις. Άλλος κυβερνά αυτό τον τόπο;

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26 Upd: 00:09

Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης

Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου

Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Fizz 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή
Πολιτική στάση 06.04.26

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή

Ο Μιγκέλ Αντρόβερ μιλάει στο Vanity Fair για τον ακτιβισμό του, την εμπορευματοποιημένη κατάσταση της μόδας καθώς και για το «The Designer Is Dead», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!

Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
English edition 06.04.26

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday

Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

