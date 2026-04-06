Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Δήλωση απάντηση στα όσα προκλητικά δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσει σε λίγή ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση – απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός «βάφτισε» ελληνική παθογένεια το ρουσφέτι σε μία προσπάθεια για να δικαιολογήσει την εμπλοκή «γαλάζιων» υπουργών και βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αλλά και τους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν πως έχτισε σταδιακά η κυβέρνηση ένα πελατειακό κράτος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει αρκετές φορές την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες για όλα τα σκάνδαλα που βαραίνουν την κυβέρνηση, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε και χθες, στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, αναρτώντας νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα» επισήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθιστώντας σαφές ότι παρά την εορταστική ανάπαυλα του Πάσχα, η πίεση προς το γαλάζιο στρατόπεδο θα κορυφωθεί.