ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την αποκάλυψη του «Βήματος» για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa και επιτίθεται στην κυβέρνηση τονίζοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος.

Σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα» αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει.

«Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν;

Χρησιμοποίησε το κράτος το predator;».

Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται ακόμη με βάση και το δημοσίευμα. «Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει «Το Βήμα»- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;».