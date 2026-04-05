Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Πολιτική 05 Απριλίου 2026, 14:33

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση δέχεται η κυβέρνηση μετά και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν αποκαλυπτικό δημοσίευμα από το «Βήμα της Κυριακής» που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Με κρατική χρηματοδότηση είχε εισαχθεί  στην Ελλάδα η Intellexa, περίπου έναν χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Στο δημοσίευμα όπου παρουσιάζονται και σχετικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι η ισραηλινή εταιρεία και δημιουργός του παράνομου λογισμικού Predator, είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία «σχηματισμών καινοτομίας» για την οποία υπήρχε προεργασία χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια με περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) της ΕΛ.ΑΣ.

«Πώς αγοράσατε το Predator;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ανεβάζει τους τόνους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος, αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους αστείους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί «υπόθεσης ιδιωτών».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το ρεπορτάζ, η Intellexa είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία εταιρειών AI και big data, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί με περίπου 3 εκατ. ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), υπηρεσίας που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τον Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, το δημοσίευμα επικαλείται πληροφορίες από στελέχη του ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε «έντονο ενδιαφέρον υπουργών» για την προώθηση του συγκεκριμένου cluster και την ένταξη της Intellexa σε αυτό.

Το δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι για το συγκεκριμένο σχέδιο έγιναν συναντήσεις της κοινοπραξίας με τον Λαβράνο, στελέχη της Intellexa και κυβερνητικά στελέχη στα γραφεία του KETYAK της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, όπου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βρίσκονταν οι χειριστές του Predator».

Ο κ. Μητσοτάκης – συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – «ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, να δώσει μια πειστική εξήγηση για όλα τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη επινοητικότητα στην αφαίμαξη κονδυλίων, που προορίζονται για το δημόσιο συμφέρον. Μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να βαφτίσει ως «έρευνα και καινοτομία» ένα εργαλείο υποκλοπών. Πάλι καλά που η συγκεκριμένη χρηματοδότηση σκόνταψε στην αποκάλυψη του σκανδάλου, γι’ αυτό και δεν προχώρησε.

Το ερώτημα παραμένει… Πώς αγοράσατε το predator;».

Σε άλλη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζεται ότι δεν λέει ούτε λέξει για το δημοσίευμα. Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη. Επικαλείται το «δικαίωμα της σιωπής». Το δημοσίευμα αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί «υπόθεσης ιδιωτών».

«Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου»

Δριμύτατη επίθεση με φόντο την αποκάλυψη του «Βήματος» για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος.

Σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα» αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει.

«Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν;

Χρησιμοποίησε το κράτος το predator;».

Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται ακόμη με βάση και το δημοσίευμα. «Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει «Το Βήμα»- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;».

Αναφορά στο θέμα έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός και σήμερα δεν απάντησε αν η κυβέρνηση του ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασαν το Predator από τον απόστρατο Ισραηλινό. Δεν έχει το πολιτικό θάρρος ούτε να κατακεραυνώσει αυτόν που τον εκβιάζει αποκαλώντας τον “Νίξον”» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Markets
Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

