«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση δέχεται η κυβέρνηση μετά και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν αποκαλυπτικό δημοσίευμα από το «Βήμα της Κυριακής» που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Με κρατική χρηματοδότηση είχε εισαχθεί στην Ελλάδα η Intellexa, περίπου έναν χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Στο δημοσίευμα όπου παρουσιάζονται και σχετικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι η ισραηλινή εταιρεία και δημιουργός του παράνομου λογισμικού Predator, είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία «σχηματισμών καινοτομίας» για την οποία υπήρχε προεργασία χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια με περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) της ΕΛ.ΑΣ.

«Πώς αγοράσατε το Predator;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ανεβάζει τους τόνους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος, αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους αστείους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί «υπόθεσης ιδιωτών».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το ρεπορτάζ, η Intellexa είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία εταιρειών AI και big data, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί με περίπου 3 εκατ. ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), υπηρεσίας που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τον Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, το δημοσίευμα επικαλείται πληροφορίες από στελέχη του ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε «έντονο ενδιαφέρον υπουργών» για την προώθηση του συγκεκριμένου cluster και την ένταξη της Intellexa σε αυτό.

Το δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι για το συγκεκριμένο σχέδιο έγιναν συναντήσεις της κοινοπραξίας με τον Λαβράνο, στελέχη της Intellexa και κυβερνητικά στελέχη στα γραφεία του KETYAK της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, όπου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βρίσκονταν οι χειριστές του Predator».

Ο κ. Μητσοτάκης – συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – «ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, να δώσει μια πειστική εξήγηση για όλα τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη επινοητικότητα στην αφαίμαξη κονδυλίων, που προορίζονται για το δημόσιο συμφέρον. Μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να βαφτίσει ως «έρευνα και καινοτομία» ένα εργαλείο υποκλοπών. Πάλι καλά που η συγκεκριμένη χρηματοδότηση σκόνταψε στην αποκάλυψη του σκανδάλου, γι’ αυτό και δεν προχώρησε.

Το ερώτημα παραμένει… Πώς αγοράσατε το predator;».

Σε άλλη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζεται ότι δεν λέει ούτε λέξει για το δημοσίευμα. Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη. Επικαλείται το «δικαίωμα της σιωπής». Το δημοσίευμα αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί «υπόθεσης ιδιωτών».

«Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου»

Δριμύτατη επίθεση με φόντο την αποκάλυψη του «Βήματος» για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος.

Σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα» αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει.

«Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν; Χρησιμοποίησε το κράτος το predator;». Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται ακόμη με βάση και το δημοσίευμα. «Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει «Το Βήμα»- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;». Αναφορά στο θέμα έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός και σήμερα δεν απάντησε αν η κυβέρνηση του ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασαν το Predator από τον απόστρατο Ισραηλινό. Δεν έχει το πολιτικό θάρρος ούτε να κατακεραυνώσει αυτόν που τον εκβιάζει αποκαλώντας τον “Νίξον”» σημείωσε χαρακτηριστικά.