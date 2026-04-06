Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06 Απριλίου 2026, 10:11

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Spotlight

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο και τις καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους εταίρους μας και στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

Σε άλλο σημείο επισημαίνει πως «όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης.

Οι λεονταρισμοί εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη περί μαχητικής αντιπαράθεσης με το «βαθύ κράτος» μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε ως ύβρις απέναντι στους πολίτες που βλέπουν τον Πρωθυπουργό να προσβάλλει τη νοημοσύνη τους είτε ως ανέκδοτο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσθέτει: «Εκτός και αν ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει μάχη με τον εαυτό του. Γιατί το «βαθύ κράτος» είναι ο ίδιος. Οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, η εκτεταμένη διαφθορά και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης είναι όψεις μιας ενιαίας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα του σημερινού Πρωθυπουργού.

Γι’ αυτό και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της και απέναντι στους εταίρους μας και απέναντι στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Κόσμος
Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

inWellness
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

inTown
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» λέει η Αραμπατζή – Ζητά προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής της ΝΔ τονίζει σε ανάρτησή της ότι «κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους».

«Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης στηρίζεται σε υπόδικους, εκλογές τώρα», λέει η αντιπολίτευση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκαν τόσο στις εκλογές όσο και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη
Επικαιρότητα 04.04.26

«Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την 'αθωότητά' τους - Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τσουκαλάς: Όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ έχει μόνο μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ – «Καμία ψήφος χαμένη»
Πολιτική 04.04.26

«Όταν φτάνουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ένα μαζικό σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιων πόρων, υπάρχει μείζον ζήτημα. Ζήτημα νομιμοποίησης μιας κυβέρνησης με δεδηλωμένη που βασίζεται σε ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς

Διεθνής σάλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τις παραιτήσεις υπουργών
Επικαιρότητα 03.04.26

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου βρίσκεται η Ελλάδα, μετά τις παραιτήσεις τριών υπουργών και τον κυβερνητικό ανασχηματισμό που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

 Η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι αποκαλύψεις και οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βαρύνει το κλίμα για το Μαξίμου

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
English edition 06.04.26

Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

