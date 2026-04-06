«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο και τις καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους εταίρους μας και στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

Σε άλλο σημείο επισημαίνει πως «όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης.

Οι λεονταρισμοί εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη περί μαχητικής αντιπαράθεσης με το «βαθύ κράτος» μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε ως ύβρις απέναντι στους πολίτες που βλέπουν τον Πρωθυπουργό να προσβάλλει τη νοημοσύνη τους είτε ως ανέκδοτο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσθέτει: «Εκτός και αν ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει μάχη με τον εαυτό του. Γιατί το «βαθύ κράτος» είναι ο ίδιος. Οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, η εκτεταμένη διαφθορά και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης είναι όψεις μιας ενιαίας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα του σημερινού Πρωθυπουργού.

Γι’ αυτό και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της και απέναντι στους εταίρους μας και απέναντι στην ίδια την ελληνική κοινωνία».