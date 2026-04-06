Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος

«Άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας το διάγγελμα του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κουτσούμπας, «είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία, κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της ΕΕ».

Κουτσούμπας: Άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη!

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει», σημειώνει χαρακτηριστικά, «είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή, όπως ισχύσει σήμερα».

«Οπότε άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη!», σχολιάζει ο γραμματέας του ΚΚΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, στο διάγγελμά του, πως θα εισηγηθεί «προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή».