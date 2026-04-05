ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα

«Αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης σαν να μην είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη στη σαπίλα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας προκλητικά για “αστοχίες”, όταν μια ολόκληρη βιομηχανία παρανομιών και πελατειακών σχέσεων λειτουργούσε -τουλάχιστον εν γνώσει του- προς όφελος κομματικών στελεχών και άλλων επιτήδειων και σε βάρος πάντα των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αυτό το “βαθύ κράτος”, με το οποίο δήθεν θα αντιπαρατεθεί, είναι το κράτος που ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά, που συμμετέχει στο μακελειό του πολέμου, που σέρνει στα δικαστήρια τους αγωνιστές αγρότες και τους φορτώνει την ακρίβεια του πολέμου κάνοντας απαγορευτική την προοπτική επιβίωσης τους. Έτσι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης την αποτελεσματική και δίκαιη στήριξη των αγροτών», προσθέτει το σχόλιο του Περισσού και καταλήγει:

«Γι’ αυτό, το κρίσιμο για το λαό είναι να απαλλαγεί όχι μόνο από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά συνολικά απ’ τη βάρβαρη πολιτική που παράγει όχι μόνο σκάνδαλα, αλλά συνεχώς νέα αδιέξοδα σε βάρος της ζωής του, ανοίγοντας με τον αγώνα του έναν πιο ελπιδοφόρο δρόμο για τον ίδιο και τα παιδιά του».