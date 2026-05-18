Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα

 18 Μαΐου 2026, 08:00

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει, τα κατάφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος και το συσπείρωσε το κόμμα όσο μπορούσε, μιλώντας τρεις μέρες συνέχεια. Του αναγνωρίζω τη θυσία να κάνει μασάζ στα μέλη της ΝΔ που πόσα ν’ αντέξουν πια; Τα σκάνδαλα; Την εσωκομματική μουρμούρα; Το γενναίο ψαλίδισμα των ποσοστών του κόμματος; Ή την ιδέα ότι αρκετοί από τους βουλευτές δεν θα εκλεγούν ξανά; Ήταν πολλά μαζεμένα, όσο και να πεις.

Πότε θα γίνουν;

Στο κλείσιμο του συνεδρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος επανέλαβε για μία ακόμη φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το τελευταίο διάστημα – και μετά από τις διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου για τις 27 Σεπτεμβρίου – υπήρξαν μηνύματα, τα οποία τα έπιασαν διάφοροι με … «ευαίσθητες κεραίες», πως η ημερομηνία των εκλογών … «επιστρέφει» στον επόμενο χρόνο! Απλώς η αναφορά του κ. Μητσοτάκη το επιβεβαίωσε.

Επανέρχεται το … 2027

Με βάση, λοιπόν, το σενάριο «του 2027», εκτός από το γεγονός ότι θα «πλέει» με … «βάρκα την ελπίδα» για ένα επιπλέον εξάμηνο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία συνηγορούν σ΄ αυτή την επιλογή. Είναι δυνατόν με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα να πάει σε εκλογές – όταν στην πρόθεση ψήφου κινείται μεταξύ 21% και 23%; Πως θα μπορέσει να εξασφαλίσει βασίμως ότι μπορεί να πλησιάσει το 30% – το οποίο σήμερα δείχνει να είναι «όνειρο απατηλό»; Πρέπει για να μπορέσει να έχει βάσιμες ελπίδες, να ξαναμαζέψει ένα κρίσιμο τμήμα της δεξιάς και του κέντρου. Δεν έχετε παρατηρήσει που το τελευταίο διάστημα το «παίζει» … υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης; Με συνεχείς συσκέψεις για θέματα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλει να στείλει το μήνυμα ότι έχει πάρει τους … αγρότες «επ΄ ώμου»! Ασχολείται ο ίδιος με τα προβλήματα τους!

«Ακροκεντρώοι και «αντισυριζαίοι»

Με βάση το σενάριο όσο πιο μεγάλη είναι η προεκλογική περίοδος, τόσο θα μπορέσει πχ να συγκεντρώσει – έτσι νομίζει… – τα «σπαράγματα» του άλλοτε αντισυριζέικου μετώπου – «αντιτσιπρικού» σήμερα – με «μπάστακες τους διάφορους «ακροκεντρώους». Εχοντας απέναντι του τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και ο ίδιος στις αναφορές του, θα επαναφέρει στο προσκήνιο του δημόσιου λόγου όλη εκείνη την «μπαγιάτικη» ρητορική – που έντεκα χρόνια αργότερα δεν συγκινεί κανένα, εκτός από κάτι περίεργους που δεν έχουν καμία σημασία….

Και το «τυράκι» της ΔΕΘ

Δεύτερον, από το βήμα της ΔΕΘ θα κάνει παροχές ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ και θα περιμένει τον Ιανουάριο, που θα «φανούν» στους αποδέκτες, κι έτσι να κάνει και την δημοσκοπική διαφορά. Το ίδιο έκανε και πέρυσι, αλλά δεν έπιασε – πήγε στον … κουβά. Φέτος ελπίζει ότι επειδή οι παροχές θα είναι πολλαπλάσιες των περυσινών, ότι θα το καταφέρει. Και φυσικά θα συνεχίζει να «εκβιάζει με το μότο της «πολιτικής σταθερότητας».

Με τον φόβο της Λάουρα

Παράλληλα ελπίζει ότι τα τρία νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, αλλάζοντας το πολιτικό σκηνικό, ότι θα ενισχύσουν το σύνθημα της «πολιτικής σταθερότητας. Και – επίσης – ελπίζει ότι δεν θα του στείλει η κυρία Λάουρα Κοβέσι νέα … δικογραφία! Αυτό όμως είναι πολιτικό ρίσκο, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά οποιονδήποτε τομέα έχει εισπράξει κοινοτικό χρήμα!

Μηνύματα … αγάπης!

Ορισμένες παρατηρήσεις στα του συνεδρίου. Πρώτον, περίσσεψαν οι αναφορές από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Μου έλεγαν ότι αυτές οι αναφορές ήταν «γραμμή» από το Μέγαρο Μαξίμου. Ηταν στο πνεύμα της ενότητας και πως το κόμμα δεν έχει «face control» που είπε κι ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς έγιναν εκ του πονηρού, με στόχο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας – δεν τους διώχνουμε, αυτοί φεύγουν!

Και μηνύματα καρφιά

Δεύτερον, η ομιλία του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια ήταν γεμάτη βόμβες κατά του Κυρ. Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους». Με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το γενετικό υλικό της παράταξης. Με αιχμές για τον λαϊκό χαρακτήρα της, τον οποίο «δεν επιτρέπεται να απολέσουμε», για τους θεσμούς και την ηθική στην πολιτική που «είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», για την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να θεωρείται «λάφυρο» και «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και βέβαια για τις «περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και τους «μισθοφόρους της εξουσίας». Ακόμα χειρότερες βόμβες για Μητσοτάκη το χειροκρότημα που δέχτηκε ο Δένδιας. Προσθέστε μου εδώ και τον Βασίλη Κικίλια και τα «καρφιά» του για την «πολιτική ψυχή της» ΝΔ που δε μπορεί να υποκατασταθεί, διαμηνύοντας ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν». Άρχισαν τα όργανα στη ΝΔ. Όπως και η κούρσα διαδοχής.

«Θυμωμένος»

Τρίτον, ο κ. Μητσοτάκης ως «μηνύων Αχιλλεύς» … «εκστράτευσε» κατά της ακρίβειας, αλλά … ηττήθηκε στον δρόμο! Και σήκωσε τα χέρια ψηλά – διότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα συνεχίσει as usual – έτσι είπε. Κι ο Θεός βοηθός….

Η κυρία Καρυστιανού και η περίεργη παρέα της

Κατά τα άλλα αυτή η εβδομάδα «ανήκει» στην κυρία Μαρία Καρυστιανού! Σήμερα θα επισκεφθεί τον Αρειο Πάγο για να καταθέσει την αίτηση της για το νέο κόμμα. Και την Τετάρτη το απόγευμα στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης θα το ανακηρύξει. Και θα δώσει στη δημοσιότητα τις υπογραφές για τη σύσταση του. Εν τω μεταξύ όλη η φιλολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα για την απομάκρυνση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το περιβάλλον της, δεν έχει καμία βάση. Η δικηγόρος και πρώην υποψήφια βουλευτής της Νίκης παραμένει σταθερά δίπλα της. Τα ονόματα των υποστηρικτών της θα γίνουν φυσικά «φύλλο και φτερό» και θα δούμε και θα μάθουμε πολλά…

Από τη Ρωσία με αγάπη

Το σίγουρο είναι πάντως ότι το κόμμα της έχει έντονο το ρωσικό στοιχείο. Δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος κ. Αυγερινός, χρόνια ανταποκριτής ελληνικών μέσων στη Μόσχα, είδαμε να βρίσκεται κοντά της και να τραβάει βίντεο και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Λίγο Ελλάς-Ρωσία-Ορθοδοξία θύμιζε το όλο concept καθώς οι τοίχοι στα γραφεία του Κολωνακίου -απ’ όπου και το σχετικό βίντεο- ήταν γεμάτοι με εικόνες Αγίων. Άντε, άλλος για τη δεξιά της Ορθοδοξίας;

Ο κ. Πολάκης ήταν η αρχή….

Στην Κουμουνδούρου ο κ. Παύλος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας – από το περασμένο Σάββατο. Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλου. Εν τω μεταξύ διίστανται οι απόψεις: έχει εκπέσει από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή ή όχι; Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει πως όχι – είναι κανονικά μέλος των οργάνων. Η πλευρά του κ. Φάμελλου τον αντιμετωπίζει ήδη ως … «εξ΄απ΄εδώ». Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει πλέον τον λόγο – για μία ακόμη φορά! Ηδη το σενάριο της … αναστολής της (;) της λειτουργίας τους κόμματος έχει τεθεί σε εφαρμογή….

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Οστεοπόρωση: Αυξάνει τη γυναικεία θνησιμότητα; Τι λέει η επιστήμη

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Σύνταξη
Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 18.05.26

Αμερικάνικο δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να μείνει ελεύθερος από το Ντένβερ, με τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
Live η πορεία του στολίσκου 18.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επίθεση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla - Η επιχείρηση έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, λέει νομικός εκπρόσωπος του στολίσκου αλληλεγγύης

Σύνταξη
Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας
Αστικό πάρκο 18.05.26

Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18.05.26

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική 18.05.26

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας το δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Ειδικός Συνεργάτης
Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026
Αυτοδιοίκηση 18.05.26

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική του Δήμου δράση συμπερίληψης και εθελοντισμού στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.

Κρήτη: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια – Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 18.05.26

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

