«Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη η κατάστασή του» – Το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ως «σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού μεταφέρθηκε έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου στο νοσοκομείο.

Διασωληνώθηκε άμεσα και μπήκε στο χειρουργείο

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Οι γιατροί εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη προχώρησαν σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση, έναν εμβολισμό ανευρύσματος, με πηγές από το υπουργείο Υγείας να τη χαρακτηρίζουν ως «επιτυχημένη». Ωστόσο, όπως τονίζουν, τα αποτελέσματα θα φανούν τις επόμενες ώρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» επιβεβαιώνει πως ο ασθενής παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την ιατρική ομάδα να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.

«Νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου

​Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Αναστάσιο Γρηγορόπουλο «είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε ασφαλής πρόβλεψη», τονίζοντας ότι η πορεία της υγείας του θα φανεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Παράλληλα, ο κ. Γρηγορόπουλος επικαλέστηκε το ιατρικό απόρρητο, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το ιατρικό ιστορικό της περίπτωσης.