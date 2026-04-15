Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου
Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
- Παπασταύρου: Ιστορική στιγμή η γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο
- Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι να μη δίνει όπλα στο Ιράν – Η απάντηση του Κινέζου προέδρου
- Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές έως την Παρασκευή – Δείτε χάρτες
- Συνελήφθη γιατρός που διακινούσε ιατρικές συνταγές για προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην Ομόνοια
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα κυβερνητικά στελέχη.
Διασωληνώθηκε άμεσα
Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.
Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε λίγο μετά τις 11:20 το πρωί και ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς.
Άμεσα στο χειρουργείο
Οι γιατροί εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη προχώρησαν σε μια επέμβαση, με πηγές από το υπουργείο Υγείας να τη χαρακτηρίζουν ως «επιτυχημένη». Ωστόσο, όπως τονίζουν, τα αποτελέσματα θα φανούν τις επόμενες ώρες.
Το μεσημέρι αναμένεται και το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με την ενημέρωση για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.
Χατζηδάκης: «Συγκλονισμένοι, έγινε μπροστά μας»
Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έλαβε χώρα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια του «πρωϊνού καφέ» του κυβερνητικού επιτελείου. Ένας από τους παρευρισκόμενους στο σημείο ήταν και ο Κωστής Χατζηδάκης.
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σε συνέντευξη που παραχώρησε ρωτήθηκε για το συμβάν και τόνισε: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ».
- Ερντογάν: Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ και μήνυμα ισχύος – «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία»
- Ο Ιραόλα μπαίνει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής ελίτ
- Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
- LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
- Επιχείρηση της Τροχαίας στον Λυκαβηττό για αυτοσχέδιους αγώνες – Τρεις οδηγοί έκαναν drift
- Νέα φωτογραφία του Τραμπ με τον Ιησού να τον αγκαλιάζει – Τι έγραψε στο Truth Social
- Το Παρίσι λέει «ναι» στην πώληση του Παρκ ντε Πρενς στην Παρί ΣΖ
- ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να απολύσει τον Τζερόμ Πάουελ από μέλος του ΔΣ της Fed
