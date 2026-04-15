Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα κυβερνητικά στελέχη.

Διασωληνώθηκε άμεσα

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε λίγο μετά τις 11:20 το πρωί και ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Άμεσα στο χειρουργείο

Οι γιατροί εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη προχώρησαν σε μια επέμβαση, με πηγές από το υπουργείο Υγείας να τη χαρακτηρίζουν ως «επιτυχημένη». Ωστόσο, όπως τονίζουν, τα αποτελέσματα θα φανούν τις επόμενες ώρες.

Το μεσημέρι αναμένεται και το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με την ενημέρωση για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Χατζηδάκης: «Συγκλονισμένοι, έγινε μπροστά μας»

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν έλαβε χώρα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια του «πρωϊνού καφέ» του κυβερνητικού επιτελείου. Ένας από τους παρευρισκόμενους στο σημείο ήταν και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σε συνέντευξη που παραχώρησε ρωτήθηκε για το συμβάν και τόνισε: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ».