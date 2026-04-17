Λαζαρίδης: Ο «άριστος» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα και διπλοθεσίτης στο Δημόσιο

Με την τελευταία του δήλωση το πρωί της Πέμπτης και λίγο πριν αρχίσει στη Βουλή η συζήτηση για το κράτος δικαίου, ο Μακάριος Λαζαρίδης, επί της ουσίας παραδέχθηκε πως έχει πάρει παράτυπα -αν όχι παράνομα- τις αμοιβές από τις θέσεις στις οποίες βρέθηκε ως ειδικός συνεργάτης στο παρελθόν, στο δημόσιο τομέα.

Το ρουσφέτι του πρωθυπουργού

Η κίνηση είναι προφανές ότι έγινε, ώστε να περιοριστεί το «σφυροκόπημα» στη Βουλή και να ακουστεί όσο το δυνατόν λιγότερο το όνομα του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Φευ. Το όνομα ακούστηκε και παρουσιάστηκε ως προσωπικό ρουσφέτι του ίδιου του πρωθυπουργού και ίσως όχι άδικα. Επί δέκα μέρες τώρα ο Μακάριος Λαζαρίδης και το ανύπαρκτο -επί της ουσίας πτυχίο του- από ένα εργαστήριο ελεύθερων σπουδών, το οποίο ουδέποτε αναγνωρίστηκε ως «πανεπιστήμιο», έχει φέρει εκ νέου σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Σε αυτό βέβαια βοήθησε αρκετά και η προκλητική του στάση. Από τη μια όταν δήλωνε πως ο «διορισμός μου είναι νόμιμος» ή όταν κουνούσε στον τηλεοπτικό αέρα το πτυχίο, το οποίο όμως δεν έχει κανένα αντίκρισμα σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος ή μεταπτυχιακό.

Από την άλλη, το ίδιο προκλητικά δήλωσε πως έχει μαζέψει 15.000 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα, προσθέτοντας ότι οι «αριστεροί είναι τεμπέληδες». Για το μεν πρώτο γελάνε και οι πέτρες, καθώς οι αριθμοί των ενσήμων σε σχέση με την ηλικία του δεν βγαίνουν, για το δεύτερο -όπως και για πολλά άλλα- ζήτησε συγγνώμη με τη δήλωσή του.

Λαζαρίδης και στο υπουργείο Άμυνας

Το θέμα όμως δεν είναι μόνο οι συμβάσεις του κ. Λαζαρίδη που απαιτούσαν πανεπιστημιακό τίτλο, τον οποίο δεν είχε. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το in κατά την περίοδο που ο κ. Λαζαρίδης είχε υπογράψει σύμβαση για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας το 2007, είχε ήδη… προϋπηρεσία και στο Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας ο κ. Λαζαρίδης επί 7 συναπτά έτη (από το 2005 έως το 2012) απασχολήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καταλαμβάνοντας τη θέση του αρχισυντάκτη για το περιοδικό του υπουργείου, «Θητεία». Η έναρξη της συνεργασίας του έγινε κατά την περίοδο της υπουργίας του Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος είχε αναλάβει υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή το 2004.

Αυτό που προβληματίζει και θέτει ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα ήταν το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης πήρε αυτή τη θέση ενώ ήταν γνωστό πως είχε διατελέσει συντάκτης του ίδιου υπουργείου για λογαριασμό μέσων ενημέρωσης όπως π.χ. η εφημερίδα Αξία. Με αυτή του την ιδιότητα έχουν προκύψει εξάλλου και οι φωτογραφίες που τον δείχνουν να βρίσκεται στο ίδιο πλάνο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, όταν εκείνος ήταν υπουργός Άμυνας στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Παραγωγική περίοδος

Συμπερασματικά λοιπόν, εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για τον κ. Λαζαρίδη. Eμφανίζεται ως συνεργάτης του περιοδικού «Θητεία», εν συνεχεία παίρνει τη θέση του ειδικού επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας, ενώ όπως έχει αποκαλύψει το in, το 2013, εν μέσω μνημονίων όπου η ανεργία θερίζει και χιλιάδες άνθρωποι ξενιτεύονται σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, ο κ. Λαζαρίδης διορίζεται «σε θέση ειδικού συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας».

Στη θέση αυτή δεν θα μείνει πολύ. Λίγους μήνες αργότερα καταλαμβάνει θέση στο γραφείο Τύπου στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπου υπουργός είναι ένας φίλος του από τα παλιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέμε ότι γνωρίζονται από παλιά, καθώς οι δυο τους γνωρίζονται τουλάχιστον από το 1985, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας.

«Λοιπόν, γνωριστήκαμε το 1985. Εκείνος 17 χρονών, εγώ 16. Και πώς γνωριστήκαμε; Πρέπει να πω ότι εγώ ήμουνα τότε γενικός γραμματέας στην ΟΝΝΕΔ Γκύζη, αντιπρόεδρος της Α2 Νομαρχιακής και υπεύθυνος ιδεολογικού της Νομαρχιακής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπεύθυνος ιδεολογικού της ΟΝΝΕΔ Κολωνακίου. Άρα ήταν υφιστάμενος. Ήταν κάτω από μένα, γιατί εγώ ήμουνα στη Νομαρχιακή υπεύθυνος ιδεολογικού, εκείνος ήταν σε μία τοπική», έχει δηλώσει ο κ. Λαζαρίδης σε συνέντευξή του πριν κάποια χρόνια στο Kontra Channel.

Η ανέλιξη στο πλευρό του Κυριάκου

Η ανέλιξη του κ. Λαζαρίδη εντός της ΝΔ, θα είναι εντυπωσιακή. Τον Ιανουάριο του 2016 και μετά την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ ο κ. Λαζαρίδης θα γίνει διευθυντής του γραφείου Τύπου της παράταξης. Τον Οκτώβριο του 2017 αναλαμβάνει σύμβουλος επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις εκλογές του 2019 θα είναι υποψήφιος στην Καβάλα, όπου και θα εκλεγεί βουλευτής.

Κάποιοι τον συνδέουν με τον ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ο κ. Λαζαρίδης μια ζωή ανήκει στη γαλάζια παράταξη και είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα γι’ αυτήν. Κάπως έτσι άλλωστε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν από τους πρώτους που έβγαιναν δημόσια και υποστήριζαν πως «δεν υπάρχει σκάνδαλο».

Η παρουσία του ως εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική για το σκάνδαλο φαίνεται πως αποτέλεσε το καλύτερο διαβατήριο για την υπουργοποίησή του στη συνέχεια. Εξάλλου αποτελεί πάγια… ανταμοιβή του πρωθυπουργού στους βουλευτές που καλούνται να βγάλουν τα κάστανα απ’ τη φωτιά, η αναμενόμενη υπουργοποίησή τους στον επόμενο ανασχηματισμό. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ίδια ευκολία που «ανεβάζει» στελέχη στα ουράνια, το ίδιο άνετα μπορεί να τα γκρεμίσει στα Τάρτατα, αν νοιώσει ότι απειλείται.