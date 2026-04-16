newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16 Απριλίου 2026, 17:24

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Βασίλης Ρίζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η πρόταση του Μακάριου Λαζαρίδη να ανορθώσει τη χρηματική ζημιά (και εντόκως όπως διατείνεται!) αποτελεί μια πρωτοφανή ομολογία της πράξης του και επιβεβαίωση της ποινικά κολάσιμης πράξης της απάτης, μέσω πλαστογραφίας στην συγκεκριμένη περίπτωση, με σκοπό τη βλάβη περιουσίας του Δημοσίου (και του Οργανισμού της Βουλής) και την επαύξηση της περιουσίας του ίδιου του κ. Λαζαρίδη, μέσω της πράξης αυτής και την ταυτόχρονη βλάβη της περιουσίας του θύματος. Πρέπει να τονιστεί πως η ανόρθωση της όποιας οικονομικής βλάβης δεν αίρει τον κολασμό της ποινικής παράβασης!

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την πραγματική συρροή της απάτης με την πράξη της ψευδούς δηλώσεως – βεβαιώσεως. Ο κ. Λαζαριδης αποδέχεται την ψευδή βεβαίωση και επί της ουσίας την απάτη, δηλώνοντας την πρόθεση του να ανορθώσει την όποια οικονομική βλάβη έχει προκαλέσει και μάλιστα εντόκως.

Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση και σε ανάλογες υποθέσεις, ο νομοθέτης αποδεσμεύει τον ποινικό κολασμό από την ανόρθωση της οικονομικής ζημίας. Γίνεται δηλαδή νομικά και δικονομικά αποδεκτό, πως η ανόρθωση της οικονομικής βλάβης αποτελεί, περιοριστικά και μόνον, αστικής φύσεως διόρθωση και αποδεσμεύεται ο δικαστής από την ευχέρεια του ως προς τον ποινικό καταλογισμό της πράξης.

Ανεξάρτητα δηλαδή με το εάν ο δράστης επέστρεψε τα παρανόμως αποκτηθέντα αγαθά, για την κύρια πράξη του και πιο συγκεκριμένα της απάτης, ακόμα και εάν αντιμετωπιστεί ευμενέστερα, δύναται να καταδικαστεί κατά τω νόμω περιγραφέντα, καθώς ο δόλος της απάτης είναι βέβαιος, υπερχειλής και κατά την συνθήκη της εθελοντικής ανόρθωσης και ομολογημένος!!!

Η σκοπιμότητα πίσω από τη νομική στρέβλωση

Στην περίπτωση μας ο κ. Λαζαρίδης αποπειράται μια ερμηνευτική σοφιστεία και επί της ουσίας προσπαθεί να δημιουργήσει μια νομική στρέβλωση και κοινωνική σύγχυση αναφορικά με την αλήθεια των πράξεων του.

Δανείζεται σκοπίμως μια διαδικασία που αφορά τον φορολογικό έλεγχο, κατά την οποία, ο ελεγχόμενος που αποκρύπτει εισόδημα, εφόσον κατά την αποκάλυψη της φοροαποφυγής, επανέλθει με διορθωτική δήλωση που συμπεριλαμβάνει τα μη δηλωθέντα εισοδήματα, διαφεύγει των εξοντωτικών κυρώσεων και η επιβάρυνση του περιορίζεται στην καταβολή του φόρου που αντιστοιχεί στο μη δηλωθέν εισόδημα, προσαυξημένο με αναλογικό τόκο υπερημερίας.

Το ίδιο συμβαίνει στις αστικές διαφορές, όπου στην περίπτωση της ανόρθωσης της όποιας οικονομικής ζημιάς και στην επιπλέον καταβολή τόκου που αποδέχεται ως προσήκοντα όποιος έχει υποστεί την βλάβη, η υπόθεση θεωρείται λήξασα και άνευ αντικειμένου.

Ποινικό το αδίκημα στην υπόθεση Λαζαρίδη

Μόνο που στην περίπτωση μας τα «δάνεια» των ερμηνειών από τις αστικές ή τις φορολογικές υποθέσεις δεν είναι προσήκοντα και νομικά ορθά. Καθώς στον πυρήνα της υπόθεσης υπάρχει ποινικό αδίκημα απάτης, με την σωρευτική περίσταση της ψευδούς βεβαίωσης, εάν όχι της πλαστογραφίας.

Είναι επίσης κρίσιμο να αναφέρουμε πως στην περίπτωση μας ο βεβλημένος, αυτός δηλαδή που έχει υποστεί την βλάβη μέσω της απάτης είναι το Δημόσιο και ο Οργανισμός της Βουλής, άρα θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από της οποίες επήλθε η βλάβη, καθώς εάν αποκαλυφθεί γνώση περί της αναλήθειας της βεβαιώσεως του κ. Λαζαρίδη από κρατικούς λειτουργούς ή από επιτετραμμένους θεσμικά να προασπίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, τότε η πράξη αποκτά κακουργηματικά χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί ιδιώνυμη ποινική παράβαση.

Απαιτείται έρευνα για κακουργήματα και εγκληματική οργάνωση

Ως εκ τούτου θα πρέπει να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία στις ποινικά κολάσιμες πράξεις, ο βουλευτής που προσέλαβε τον κ. Λαζαρίδη ως επιστημονικό συνεργάτη, ή όποιος άλλος δημόσιος λειτουργός που, στα πλαίσια των καθηκόντων του, έλεγξε την αρτιότητα των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο κ. Λαζαριδης!

Στην περίπτωση βέβαια που κάποιος από τους προαναφερθέντες είχε γνώση της αλήθειας, τότε αναβαθμίζεται η διαδικασία σε κακουργηματική (κάτι που μπορεί να εδραιώνεται νομικά ούτως ή άλλως) και εάν σε αυτήν την διαδικασία υπήρξε, με γνώση της ψευδούς βεβαίωσης, η συνεννόηση τριών τουλάχιστον ατόμων, τότε συντρέχει δυνητικά και η περίπτωση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης!

Επίσης, ένα από τα επιχειρήματα των κυβερνητικών βουλευτών σύμφωνα με το οποίο «μιλάμε για παλιά θέματα και του μακρινού παρελθόντος» κατατείνουν κυρίως στην άμεση επίκληση της παραγραφής της όποιας παράνομης πράξης, καθώς εννοούν πως ακόμα και εάν έγινε κάτι, είναι πλημμέλημα, (αν και όπως προαναφέρθηκε συντρέχουν βάσιμες συνθήκες αναβάθμισης της πράξης σε κακούργημα). Ωστόσο το επιχείρημα αυτό δεν ευσταθεί, καθώς ο χρόνος της παραγραφής ξεκινά να τρέχει από την στιγμή που το θύμα αποκτά γνώση, πως έπεσε θύμα απάτης και εξαιτίας αυτού μειώθηκε η περιουσία του και στην περίπτωση του κ. Λαζαρίδη αυτή η γνώση αποκτήθηκε μόλις μια εβδομάδα πριν.

Ποιοι οφείλουν να υποβάλουν μήνυση

Τέλος σε συνέχεια του προηγούμενου σκεπτικού οφείλουν τα πρόσωπα που διαχειρίζονται θεσμικά τα Νομικά Πρόσωπα που υπέστησαν την βλάβη, λόγω των ποινικών αδικημάτων του κ. Λαζαρίδη, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός να κινηθούν νομικά μέσω μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου συνετέλεσε με τις πράξεις του, μόνος του ή από κοινού, στην βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου και της Βουλής των Ελλήνων.

Σε περίπτωση που ο κατά τω νομω επιτετραμμένος αδρανήσει, τότε αυτός καθίσταται παραβάτης και πλημμελώς ασκών τα καθήκοντα του, καθώς δεν προστατεύει τα δικαιώματα και την περιουσία του νομικού προσώπου που ασκεί διοίκηση και κατά μέρος διαχείριση.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρωτοφανές, καθώς με την εθελοντική του βούληση να ανορθώσει την βλάβη οικονομικού χαρακτήρα που προκάλεσε, ο κ. Λαζαριδης ομολογεί την απάτη και την ψευδή βεβαίωση και πλέον ο λόγος περνά στους θεσμικά αρμόδιους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Συνάλλαγμα
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;

Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;

«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Σύνταξη
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Σύνταξη
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

Βάιος Μπαλάφας
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Σύνταξη
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Σύνταξη
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies