ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη – Το θράσος, το ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται
Πολιτική Γραμματεία 14 Απριλίου 2026, 18:58

«Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας πυρά για τη μη απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Σφοδρά πυρά εξαπολύει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη.

«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη- ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά  στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Προσθέτει πως «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού ‘φαινόταν’… κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου».

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη»

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη  το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται». Συμπληρώνει ότι «οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

Να απομακρυνθεί ο Λαζαρίδης από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για τον διορισμό του το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά μάλλον τα… έκανε χειρότερα. Πέραν τούτου, χαρακτήρισε τους αριστερούς πολίτες ως «τεμπέληδες», προκαλώντας αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση με ανακοινώσεις ζητεί την απομάκρυνση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την κυβέρνηση..

World
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Πολιτική
Λίβανος-Ισραήλ συμφώνησαν για άμεσες διαπραγματεύσεις

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της «αριστείας» θα δώσει συγχωροχάρτι για τις «υπηρεσίες» του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις
Πολλαπλά μέτωπα 13.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Σύνταξη
Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Πώς οι boomers αλλάζουν την τρίτη ηλικία

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Σύνταξη
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Σύνταξη
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Σύνταξη
Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Λουκάς Καρνής
Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26 Upd: 21:18

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Ο λόγος 14.04.26

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Σύνταξη
Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Βάιος Μπαλάφας
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

