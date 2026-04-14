ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη – Το θράσος, το ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται

Σφοδρά πυρά εξαπολύει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη.

«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη- ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Προσθέτει πως «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού ‘φαινόταν’… κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου».

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη»

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται». Συμπληρώνει ότι «οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

Να απομακρυνθεί ο Λαζαρίδης από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για τον διορισμό του το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά μάλλον τα… έκανε χειρότερα. Πέραν τούτου, χαρακτήρισε τους αριστερούς πολίτες ως «τεμπέληδες», προκαλώντας αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση με ανακοινώσεις ζητεί την απομάκρυνση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την κυβέρνηση..