Δουδωνής για Λαζαρίδη: Αυτή η κυβέρνηση παρίστανε την κυβέρνηση των αρίστων αλλά είναι των αχρήστων
«Ο κ. Λαζαρίδης εξαπάτησε για να διοριστεί σε αυτή τη θέση και πρέπει να παραιτηθεί», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Συναγερμός στις κυβερνήσεις – To νέο μοντέλο της Anthropic απειλεί τις τράπεζες με «καταστροφή»
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
- Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο
«Αυτή η κυβέρνηση παρίστανε την κυβέρνηση των αρίστων πρόκειται για κυβέρνηση των αχρήστων», είπε ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή τις αποκαλύψεις για τον άρτι διορισθέντα υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη.
«Σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφο 2 του νόμου 2190/1994 για τη θέση που προσελήφθη το 2007 ο κ. Λαζαρίδης (σ.σ. θέση ειδικού επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας) απαιτείται πτυχίο, μεταπτυχιακό και δύο έτη προϋπηρεσίας. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε ούτε πτυχίο. Μιλάμε για το υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή εδώ εξαπάτησε για να διοριστεί στη θέση αυτή και προφανώς δεν μπορεί να μένει στη θέση την οποία έχει».
Βίντεο με τις δηλώσεις Δουδωνή
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κ. Λαζαρίδης παραδέχτηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα για την εν λόγω θέση αλλά ισχυρίστηκε ότι ο πολιτικός προϊστάμενος είχε τη δυνατότητα να διορίζει σε θέσεις μετακλητών άτομα που δεν συγκέντρωναν τις τυπικές προϋποθέσεις.
- Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
- Συμβουλές στον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην ακολουθήσει τα βήματα του Μέσι
- Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
- Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
- Θα συνεχιστεί την Τετάρτη το παιχνίδι του Τσιτσιπά – Διεκόπη λόγω σκότους (1-1, vid)
- Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
- Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
- Γάλλος μεγιστάνας της μόδας αποχωρεί από τον οίκο της Βικτόρια Μπέκαμ καθώς οι ζημίες αυξάνονται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις