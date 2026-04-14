KKE: Ο Λαζαρίδης πήρε «πτυχίο» στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και «μεταπτυχιακό» στον αντικομμουνισμό
Ως επιβράβευση χαρακτηρίζει το ΚΚΕ την «επιμονή του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αποκαλύψεις, να κρατά τον Μακάριο Λαζαρίδη στην κυβέρνησή του»
Βολές κατά του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή την υπόθεση που έχει ξεσπάσει σχετικά με το πτυχίο τ0υ, όπου ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε προσληφθεί ως ειδικός επιστήμονας του υπουργείου Παιδείας με ένα πτυχίο ιδιωτικής σχολής, αντί για πανεπιστημιακό τίτλο.
«Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αποκαλύψεις, να κρατά τον Μ. Λαζαρίδη στην κυβέρνησή του είναι η επιβράβευση γιατί ο τελευταίος ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με “μεταπτυχιακό” στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων», τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιο του γραφείου Τύπου του.
Τέλος, επισημαίνει πως «σε κάθε περίπτωση η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική είναι που έχει ανάγκη από πολιτικούς τύπου Λαζαρίδη, για να την υπηρετούν, με ή χωρίς πτυχία πανεπιστημίου, συνεπώς αυτή είναι που πάνω απ’ όλα πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαού».
Να απομακρυνθεί ο Λαζαρίδης από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση
Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για τον διορισμό του το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά μάλλον τα… έκανε χειρότερα. Πέραν τούτου, χαρακτήρισε τους αριστερούς πολίτες ως «τεμπέληδες», προκαλώντας αντιδράσεις.
Η αντιπολίτευση με ανακοινώσεις ζητεί την απομάκρυνση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την κυβέρνηση.
