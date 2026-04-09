ΣΥΡΙΖΑ για Λαζαρίδη: «Συνεχίζει τα ψέματα για τους ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του – Να παραιτηθεί»
«Αυτή είναι η “αριστεία” του ίδιου του κ. Μητσοτάκη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη και τις υπεκφυγές, σε ό,τι αφορά τους ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Επιμένει δηλαδή να παρουσιάζει μια βεβαίωση σπουδών από Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών ως πανεπιστημιακό τίτλο, τούτη τη φορά με το… ακλόνητο επιχείρημα ότι αυτό έγινε δεκτό από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», προσθέτει.
Συνεχίζει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αναφέροντας: «Ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει καταθέσει ήδη τους τίτλους σπουδών του στη Βουλή, όπως ζήτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όπως οφείλει. Είναι προφανές πως ο κ. Λαζαρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Δεν πρόκειται περί ενός απλού ψέματος: ο κ. Λαζαρίδης είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια, όπως αποδεικνύεται».
«Αυτή είναι η ”αριστεία” του ίδιου του κ. Μητσοτάκη»
«Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η ”αριστεία” του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που τον διόρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης», συμπλήρωνει.
«Αν νομίζει ο κ. Λαζαρίδης ότι η ανάρτηση του θα ξεχαστεί λόγω Μεγάλης Εβδομάδας, τους ενημερώνουμε ότι οι εβδομάδες των παθών για την ΝΔ ξεκινούν μετά τις διακοπές. Δεν υπάρχει ούτε ανάσταση ούτε ανάταξη για το διεφθαρμένο ‘’επιτελικό κράτος’’», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις