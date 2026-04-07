ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Το περίφημο επιτελικό κράτος των ‘αρίστων’ δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, που επιβραβεύτηκε για το ‘έργο’ του στην Εξεταστική – παρωδία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί με τερτίπια να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτοχο ενός πτυχίου πανεπιστημίου που δεν υπάρχει! Εξαπατώντας έτσι την κοινή γνώμη με προκλητικό τρόπο», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου τονίζει πως «ο κ. Λαζαρίδης, παλαιότερα δημοσιογράφος στην ‘Ελεύθερη Ώρα’ (ιδιότητα που επιμελώς αποκρύπτει), στο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Βουλής, εμφανίζεται να έχει σπουδάσει ‘δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες στο College of Southeastern Europe’» και προσθέτει πως «με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι δεν υπάρχει τέτοιος πανεπιστημιακός τίτλος», συμπεραίνοντας ότι «ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρεται σε κάποιο ΙΕΚ και όχι σε Πανεπιστήμιο! Από το οποίο δεν έχει ‘πτυχίο’ αλλά μια απλή βεβαίωση σπουδών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ισότιμη με πτυχίο Πανεπιστημίου».

«Σημειωτέον ότι το ‘Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών’ του College of Southeastern Europe έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για χορήγηση ‘μαϊμού’ πτυχίων, τα οποία ουδέποτε ήταν αναγνωρισμένα ούτε ισότιμα με πτυχία ΑΕΙ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη;»

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «στο εν λόγω βιογραφικό ο κ. Λαζαρίδης έχει παραλείψει να αναφέρει την πρόσληψή του, σύμφωνα με τον νόμο 2190/1994, στις 16 Ιανουαρίου 2007, από την τότε υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, ως Ειδικού Επιστήμονα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Για τη συγκεκριμένη θέση τα απαιτούμενα προσόντα περιλάμβαναν ρητά την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής».

Για να σημειώσει ότι «πέρα από το μείζον ζήτημα ηθικής τάξεως, προκύπτει και το ερώτημα: Γιατί επέλεξε να αποκρύψει αυτή την κρίσιμη θέση από το επίσημο βιογραφικό του; Προσλήφθηκε παράνομα στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα από την τότε υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου;».

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «εάν ο κ. Λαζαρίδης έχει πει ψέματα και δεν διαθέτει πραγματικά αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου, ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνο μία επιλογή: να αποπέμψει εδώ και τώρα τον κ. Λαζαρίδη. Δεν μπορεί να παραμένει σε υπουργείο ένας κατά εξακολούθηση ψεύτης. Δεν θα είναι ψεύτης μόνο, αλλά και κατ’ εξακολούθηση παραβάτης του νόμου και καταχραστής δημοσίου χρήματος».

Τέλος, προτρέπει τον πρωθυπουργό «να βρει ένα άλλον (εξίσου) ‘άριστο’ ο οποίος θα αναλάβει να μας εξηγήσει γιατί το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ‘διαχρονική παθογένεια’»…