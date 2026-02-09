Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

Δεν έμεινε αναπάντητη από το ΠΑΣΟΚ η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνοδεύεται από φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη και του Μύρωνα Χιλετζάκη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας (…) «κουνά το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτω και αυτό: Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του @androulakisnick! Ας μας πει κάτι το @pasok για «γαλάζιες ακρίδες» να γελάσουμε μέχρι δακρύων ! pic.twitter.com/rrOfpONxxr — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) February 9, 2026

Δεν ξεχνώ

«Δεν θα ξεχάσουν τα super cars των στελεχών σας.

Δεν θα ξεχάσουν ότι στην εξεταστική επιτροπή επιχειρηματολογούσατε πολιτικά για να μην προσαχθεί βίαια ο ‘Φραπές’, όταν αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της. Δεν θα ξεχάσουν την ‘ξεκούραση βλέποντας μπαλίτσα’ υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι μέλους της οικογένειας του ‘Φραπέ’ – που κατά τα άλλα δεν γνώριζαν- σε ένα διάλειμμα της προεκλογικής τους εκστρατείας το 2024 στην Κρήτη.

Δεν θα ξεχάσουν τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις στη Βουλή όπου αντί να ψηφίζουν οι παρόντες βουλευτές, ψήφιζαν … οι κούτες με τις επιστολές για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί σας όπως ζητούσε η δικαιοσύνη… ‘γιατί εμείς έχουμε την πλειοψηφία, και αυτό αποφασίσαμε’ όπως διατυμπάνιζε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κάτι θυμήθηκαν

Και με αρκετή δόση σαρκασμού, καταλήγει: «Σας ευχαριστούμε, πάντως, για το «ιδιοφυές» tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».