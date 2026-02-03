newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης
Πολιτική Γραμματεία 03 Φεβρουαρίου 2026, 16:56

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης

«Όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μαξίμου», λένε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Spotlight

«Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, καθώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επέβαλε το κλείσιμο των εργασιών της, ολοκληρώνοντας την οργανωμένη από το Μέγαρο Μαξίμου μεθόδευση της συγκάλυψης», σχολιάζουν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνουν πως «το ΠΑΣΟΚ επανειλημμένα έθεσε το ζήτημα της ανάγκης κλήτευσης κρίσιμων μαρτύρων, οι οποίοι σκόπιμα παραλήφθηκαν. Μάλιστα, με την διαρκή πίεση που ασκούσε, ‘έσυρε’ την πλειοψηφία και την εξανάγκασε να καλέσει κάποιους από αυτούς».

«Καταγγείλαμε την αυθαίρετη και απονομιμοποιημένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να διακόψεις τις εργασίες της Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζοντας το κλείσιμό της και προκαλέσαμε ονομαστική ψηφοφορία με αίτημα τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής και την κλήτευση περαιτέρω μαρτύρων, το οποίο αίτημα η κυβερνητική πλειοψηφία απομονωμένη και απονομιμοποιημένη καταψήφισε», υπενθυμίζουν.

«Πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών» του σκανδάλου

Και υπογραμμίζουν πως «η εξεταστική επιτροπή ήταν εξ αρχής ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της Νέας Δημοκρατίας και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, μετά την πρωτοφανή  καταστρατήγηση του Συντάγματος τον περασμένο Ιούλιο, προκειμένου να εμποδιστεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών κ. Βορίδη και κ. Αυγενάκη, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Το ΠΑΣΟΚ, με θεσμική ευθύνη έδωσε καθημερινά τη μάχη στην επιτροπή για την ανάδειξη των πραγματικών υπευθύνων γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τον πρωτογενή τομέα της χώρας κατά την εξαετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, τονίζουν χαρακτηριστικά πως «το αφήγημα της πλειοψηφίας περί διαχρονικών παθογενειών και η απόπειρα συμψηφισμού ευθυνών κατέρρευσαν με κρότο, μέσα και από τις καταθέσεις μαρτύρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία».

«Υποκρισία» Μητσοτάκη για το άρθρο 86

Σημειώνουν, ωστόσο, πως «με αποκλειστική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη έχουν παραγραφεί, ενώ επίκειται και η παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του  κ. Αυγενάκη».

Για να υπογραμμίσουν πως «ο πρωθυπουργός προσχηματικά χθες ανακοίνωσε πως επιθυμεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, την ίδια στιγμή που κατά την διάρκεια της θητείας του το εργαλειοποιεί και το χρησιμοποιεί προκειμένου να αμνηστευτούν οι πρώην υπουργοί του, τόσο ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και ο κ. Καραμανλής για τη σύμβαση 717 για τα Τέμπη».

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποκάλυψη των υπευθύνων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ενίσχυση της διαφάνειας στον πρωτογενή τομέα προς όφελος των πραγματικών παραγωγών», αναφέρουν.

Και καταλήγουν πως «όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση, πρώτον για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, η οποία αφαίμαξε τις αγροτικές επιδοτήσεις στερώντας τις από τους έντιμους παραγωγούς της πατρίδας μας, καθώς και για την οργανωμένη, από το Μέγαρο Μαξίμου, μεθόδευση της συγκάλυψης των πρωταγωνιστών του σκανδάλου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα - που δεν θα είναι - θα είναι να συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών»

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
Ξεκινά ο εθνικός διάλογος 03.02.26

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό Απολυτήριο» - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο

Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις, η διαβούλευση, το χρονοδιάγραμμα.

Σύνταξη
Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή

Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει αρχικά το ΠΑΣΟΚ - Συναινέσεις στη δεύτερη (αναθεωρητική) Βουλή με στόχο υπερπλειοψηφίες λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ «καρφώνουν» την κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ελλάδα 03.02.26

Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος εκφράζουν ανησυχία για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο καθώς έχουν αφαιρεθεί βασικές αρμοδιότητες - «Κακώς υπάρχει ανησυχία, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», λέει ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες

Έπειτα από 5 μήνες εργασιών η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα που όλοι περίμεναν από την πρώτη κιόλας στιγμή: δεν υπήρξε σκάνδαλο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις που να αφορά σε πολιτικά πρόσωπα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03.02.26

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με δήθεν μετριοπάθεια και «αναγνώριση λαθών» παραπλανά την κοινωνία με αντιφάσεις και ψεύδη
Σφοδρά πυρά 03.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με δήθεν μετριοπάθεια και «αναγνώριση λαθών» παραπλανά την κοινωνία με αντιφάσεις και ψεύδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη χθεσινή συνέντευξη ήταν σιωπηρός για τα σκάνδαλα, επιχείρησε να υπεκφύγει για τις ευθύνες ενώ επέδειξε «αλαζονεία και κυνισμό»

Σύνταξη
Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Ομιλητές για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, θα είναι, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής του Κόσμου Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Με την «ουρά στα σκέλια» μετά από δύο μέρες η Αλεξοπούλου της ΝΔ και των 20 ακινήτων για την κυνική δήλωση «ο τζάμπας πέθανε»
Αναδίπλωση 03.02.26

Με την «ουρά στα σκέλια» μετά από δύο μέρες η Αλεξοπούλου της ΝΔ και των 20 ακινήτων για την κυνική δήλωση «ο τζάμπας πέθανε»

Η βουλεύτρια της ΝΔ αναδιπλώνεται σχετικά με το «ο τσάμπας πέθανε», την κυνική δήλωση σχετικά με το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά. Εκ του ασφαλούς ειρωνείες από τη Χριστίνα Αλεξοπούλου που έχουν μαζί με τον σύζυγό της είκοσι ακίνητα στην κατοχή τους

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν
Ανεξάρτητες Αρχές 03.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Σύνταξη
Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής
in Confidential 03.02.26

Το τζάμπα πέθανε λέει η Αλεξοπούλου κυνικά ενώ ο άλλος πεινά και αυτό είναι θέμα πολιτικής ηθικής και όχι αναθεώρησης συνταγματικής

Την πρεμούρα να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση συνόδευσε η κυβερνητική... επιθεώρηση με τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου να εξοργίζει και τον Παύλο Μαρινάκη να προσπαθεί να εξωραΐσει τον κυνισμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26 Upd: 18:23

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή
Ελλάδα 03.02.26

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ως πιο σημαντικό εύρημα αξιολογείται το φιτίλι που εντοπίστηκε - Θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή

Σύνταξη
Δικαίωση για το χαμό του γιου του ζητά ο πατέρας του 27χρονου – «Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε»
Ελλάδα 03.02.26

«Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε» - Δικαίωση για το χαμό του 27χρονου ζητά ο πατέρας του - Το άγνωστο περιστατικό πριν 2,5 μήνες

Ο πατέρας του 27χρονου υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν κάποιοι απειλούσαν το γιο του, συμπληρώνοντας ότι είναι σίγουρος πως η ΕΛ.ΑΣ. θα καταφέρει να συλλάβει τους δράστες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα - που δεν θα είναι - θα είναι να συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών»

Σύνταξη
Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας
Επιδρομές στην Ελλάδα 03.02.26 Upd: 18:08

Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας

Στο πλαίσιο των ερευνών για το σαμποτάζ, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στο Αμβούργο και σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Επίσης, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία
Κόσμος 03.02.26

Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία

«Όλο οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
Ξεκινά ο εθνικός διάλογος 03.02.26

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό Απολυτήριο» - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο

Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις, η διαβούλευση, το χρονοδιάγραμμα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο