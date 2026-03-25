Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στις δηλώσεις του για την εθική επέτειο της 25ης Μαρτίου μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Όπως ανέφερε, «τιμούμε την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, την Επανάσταση του 1821, τον αγώνα και τη θυσία των ηρώων του 1821, που απέδειξαν ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του μέλλοντός του με τον αγώνα για ελευθερία».

«Και σήμερα, συναισθανόμενοι την ευθύνη απέναντι στην Ιστορία, στη θυσία των προγόνων μας, αλλά και απέναντι στη νέα γενιά, το πρώτιστο καθήκον μας είναι να δυναμώσουμε τον αγώνα για ειρήνη που είναι το μεγαλύτερο αγαθό«, υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Να πούμε ένα δυνατό ‘όχι’ στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου. Και η Ελλάδα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση ενός ειρηνικού μέλλοντος, με χάραξη εθνικής γραμμής και με μια δυναμική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα δυναμώνει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

«Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια»

Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως «συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», για να καταλήξει πως «αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός ο λαός αξίζει καλύτερα».

«Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όπου γης. Υγεία, ειρήνη και πρόοδο», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ

«Τιμούμε σήμερα τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού λαού που διεκδίκησε με όλες του τις δυνάμεις το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο.

Επισημαίνει πως «στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε, με πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, με τον αυταρχισμό να κυριαρχεί σε όλο και περισσότερες χώρες, είναι σημαντική η υπενθύμιση ότι ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, η ελληνική επανάσταση, εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία, από το πιο προοδευτικό αξιακό υπόβαθρο της εποχής».

«Η 25η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε τη διαδρομή μας, τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις μας ως κοινωνία, αλλά και να αναλογιστούμε τις αξίες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και σήμερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του.