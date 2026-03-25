Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

Δήλωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 έκανε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος τόνισε πως «η Επανάσταση του 1821 ενέπνευσε και διδάσκει και στις μέρες μας, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός».

Η Επανάσταση του 1821, υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας, απέδειξε «ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού».