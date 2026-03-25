Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο
Δήλωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 έκανε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος τόνισε πως «η Επανάσταση του 1821 ενέπνευσε και διδάσκει και στις μέρες μας, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός».
Η Επανάσταση του 1821, υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας, απέδειξε «ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις