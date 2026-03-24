Γ. Χατζημάρκος: 25η Μαρτίου 1821: Όταν η δύναμη της ψυχής ξεπερνά τα μεγέθη του χάρτη
Αυτοδιοίκηση 24 Μαρτίου 2026, 12:03

Γ. Χατζημάρκος: 25η Μαρτίου 1821: Όταν η δύναμη της ψυχής ξεπερνά τα μεγέθη του χάρτη

«Το 1821 υπήρξε ο θρίαμβος του πάθους απέναντι στη λογική του φόβου» τόνισε στο μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου εν όψει της επετείου της 25ης Μαρτίου,

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος έστειλε το δικό του μήνυμα εν όψει της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου αναφέροντας:

«Η 25η Μαρτίου, η κορυφαία επέτειος του Ελληνισμού, δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης και τιμής. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η Ιστορία γράφεται από εκείνους που τολμούν να αναμετρηθούν με το «ακατόρθωτο». Το 1821 υπήρξε ο θρίαμβος του πάθους απέναντι στη λογική του φόβου. Ήταν η στιγμή που οι πρόγονοί μας, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, άντλησαν από την πίστη τους τη δύναμη για να ξεσηκωθούν μετά από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς, αποδεικνύοντας ότι η ψυχή υπερβαίνει τα μεγέθη του χάρτη.

Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες καθορίζονταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις, οι Έλληνες απέδειξαν ότι η αξία ενός έθνους δεν μετριέται με το μέγεθός του αλλά με το σθένος και την αποφασιστικότητά του. Αυτή την παρακαταθήκη υπηρετούμε σήμερα σε κάθε άκρη της πατρίδας μας. Από τις Κυκλάδες, που αποτέλεσαν πυρήνα του πρώτου ελεύθερου κράτους, έως τα Δωδεκάνησα, που σφράγισαν την εθνική μας ολοκλήρωση και κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, φέρουμε βαθιά στη συλλογική μας συνείδηση ότι οι ολιγάριθμες κοινότητες μπορούν να γεννούν μεγάλους πολιτισμούς.

Οι εθνικές μας επέτειοι φέρουν μια μοναδική ιδιαιτερότητα: δεν τιμούμε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και την απόφαση του αγώνα. Τη στιγμή που επιλέγουμε να ξεκινήσουμε, ανεξαρτήτως κόστους. Σε έναν δύσκολο κόσμο, τούτο είναι το διαχρονικό μήνυμα της 25ης Μαρτίου, της πιο αισιόδοξης πηγής του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες! Χρόνια πολλά στην Ελλάδα!»

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Στην οθόνη 20.03.26

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

