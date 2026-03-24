Γ. Χατζημάρκος: 25η Μαρτίου 1821: Όταν η δύναμη της ψυχής ξεπερνά τα μεγέθη του χάρτη

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος έστειλε το δικό του μήνυμα εν όψει της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου αναφέροντας:

«Η 25η Μαρτίου, η κορυφαία επέτειος του Ελληνισμού, δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης και τιμής. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η Ιστορία γράφεται από εκείνους που τολμούν να αναμετρηθούν με το «ακατόρθωτο». Το 1821 υπήρξε ο θρίαμβος του πάθους απέναντι στη λογική του φόβου. Ήταν η στιγμή που οι πρόγονοί μας, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, άντλησαν από την πίστη τους τη δύναμη για να ξεσηκωθούν μετά από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς, αποδεικνύοντας ότι η ψυχή υπερβαίνει τα μεγέθη του χάρτη.

Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες καθορίζονταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις, οι Έλληνες απέδειξαν ότι η αξία ενός έθνους δεν μετριέται με το μέγεθός του αλλά με το σθένος και την αποφασιστικότητά του. Αυτή την παρακαταθήκη υπηρετούμε σήμερα σε κάθε άκρη της πατρίδας μας. Από τις Κυκλάδες, που αποτέλεσαν πυρήνα του πρώτου ελεύθερου κράτους, έως τα Δωδεκάνησα, που σφράγισαν την εθνική μας ολοκλήρωση και κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, φέρουμε βαθιά στη συλλογική μας συνείδηση ότι οι ολιγάριθμες κοινότητες μπορούν να γεννούν μεγάλους πολιτισμούς.

Οι εθνικές μας επέτειοι φέρουν μια μοναδική ιδιαιτερότητα: δεν τιμούμε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και την απόφαση του αγώνα. Τη στιγμή που επιλέγουμε να ξεκινήσουμε, ανεξαρτήτως κόστους. Σε έναν δύσκολο κόσμο, τούτο είναι το διαχρονικό μήνυμα της 25ης Μαρτίου, της πιο αισιόδοξης πηγής του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες! Χρόνια πολλά στην Ελλάδα!»