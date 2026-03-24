25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 12:01

25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας

Για αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας

Upd:24.03.2026, 12:18
Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ παρήλασαν και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν και η ομάδα των Special Olympics, η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.

Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας:

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

