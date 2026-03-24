25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας
Για αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας
- Και ερευνητής και δικηγόρος – Μπορεί η ΑΙ να βάλει τάξη στη Δικαιοσύνη;
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
- ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με πτυχία «μαϊμού»
- Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων νότια της Ιεράπετρας
Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ παρήλασαν και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής.
Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.
Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν και η ομάδα των Special Olympics, η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά.
Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας:
- Ιστορική πρωτοβουλία για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου
- Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στην ενεργό δράση με συναυλίες στο Παρίσι
- Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
- ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
- ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις – Τα λάθη που φουσκώνουν τον φόρο
- Εικοσιένα: Κανόνες ζωής, μέτρα για να μετριούνται οι πράξεις
- Ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε μέτοχος στα Ελληνικά Οινοποιεία
- Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
